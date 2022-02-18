Хелависа поддержала отказ «Союзмультфильм» выпускать продолжения старых мультфильмов

Лидер группы Мельница Хелависа специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящей недели

1

Добронравов пожаловался на зрителей со смартфонами

Российский актер театра и кино, лидер группы «Ковер-Квартет» Виктор Добронравов пожаловался на зрителей со смартфонами. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Артист раскритиковал людей, использующих мобильные телефоны во время театральных постановок.

Хелависа: «Я с Виктором абсолютно согласна, то же самое могу сказать, конечно, и о публике во время концертов. Особенно «классно» это выглядит, когда человек включает постоянно горящую вспышку и снимает видео. Зачем нам художник по свету в зале? Зачем трудится Дмитрий Гамзаев за пультом? Зачем все эти красивые лампочки? Вот же! Есть человек просто с лампочкой на Iphone», - отметила артистка. 

2

На вечеринке Джастина Бибера произошла перестрелка

На закрытой вечеринке канадского певца Джастина Бибера произошла перестрелка, в которой были ранены четыре человека. Мероприятие проходило в клубе The Nice Guy в Лос-Анджелесе. На нем присутствовали такие звезды, как Дрейк, Леонардо Ди Каприо, Тоби Магуайр, Кендалл Дженнер и Хлоя Кардашьян. Многие из них успели покинуть заведение до случившегося инцидента. Отмечается, что среди пострадавших оказался хип-хоп-артист Kodak Black, он получил ранение в ногу. Неизвестный человек напал на участника команды рэпера, после чего Kodak Black ввязался в драку и услышал стрельбу. В настоящее время он находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное.

Хелависа: «Как я понимаю это штатное что-то. Подобные вещи на закрытых вечеринках, видимо, случаются регулярно. «Все это происходит регулярно, когда ты в группе суперполулярной»», - процитировала группу «НАИВ» Хелависа. 

3

«Союзмультфильм» отказался переснимать старые мультики на новый лад

"Союзмультфильм" больше не будет переснимать старые мультфильмы, а также писать к ним продолжение, поскольку прошлые попытки оказались неудачными

Хелависа: «Слава тебе, Господи! Попытка продолжения «Простоквашино», на мой взгляд, была просто чудовищной. В связи с чем я могу всем порекомендовать замечательный текст, который лежит в интернете под названием «Оккультное Простоквашино». Всем читать строго обязательно», - порекомендовала артистка. 

4

Вышел первый тизер сериала по книгам Толкина

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил первый тизер сериала "Властелин колец: Кольца власти", основанного на книгах Джона Толкина.

Хелависа: «Я тоже посмотрела этот тизер, это очень странно. У меня нет никаких проблем с расовой толерантностью, но это все абсолютно не складывается в пазл. Цветной эльф – ок, Галадриэль, которая выглядит, как продавщица с Черкизона – ок, замечательные люди, которые зачем-то прицепили себе на спину лосиные рога, тоже, положим, ок. Если бы все это как-то складывалось и образовывало достоверную картинку, то все было бы просто замечательно, но оно к сожалению, не складывается. Но все равно ж придется смотреть», - резюмировала она. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Фото: Пресс-служба группы "Мельница"
ТЕГИ:Авторские НовостиТеатрыСоюзмультфильм
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