Хелависа поддержала отказ «Союзмультфильм» выпускать продолжения старых мультфильмов

Хелависа: «Я тоже посмотрела этот тизер, это очень странно. У меня нет никаких проблем с расовой толерантностью, но это все абсолютно не складывается в пазл. Цветной эльф – ок, Галадриэль, которая выглядит, как продавщица с Черкизона – ок, замечательные люди, которые зачем-то прицепили себе на спину лосиные рога, тоже, положим, ок. Если бы все это как-то складывалось и образовывало достоверную картинку, то все было бы просто замечательно, но оно к сожалению, не складывается. Но все равно ж придется смотреть», - резюмировала она.

