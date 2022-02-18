Хелависа поддержала отказ «Союзмультфильм» выпускать продолжения старых мультфильмов
Лидер группы Мельница Хелависа специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящей недели
Добронравов пожаловался на зрителей со смартфонами
Российский актер театра и кино, лидер группы «Ковер-Квартет» Виктор Добронравов пожаловался на зрителей со смартфонами. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Артист раскритиковал людей, использующих мобильные телефоны во время театральных постановок.
Хелависа: «Я с Виктором абсолютно согласна, то же самое могу сказать, конечно, и о публике во время концертов. Особенно «классно» это выглядит, когда человек включает постоянно горящую вспышку и снимает видео. Зачем нам художник по свету в зале? Зачем трудится Дмитрий Гамзаев за пультом? Зачем все эти красивые лампочки? Вот же! Есть человек просто с лампочкой на Iphone», - отметила артистка.
На вечеринке Джастина Бибера произошла перестрелка
На закрытой вечеринке канадского певца Джастина Бибера произошла перестрелка, в которой были ранены четыре человека. Мероприятие проходило в клубе The Nice Guy в Лос-Анджелесе. На нем присутствовали такие звезды, как Дрейк, Леонардо Ди Каприо, Тоби Магуайр, Кендалл Дженнер и Хлоя Кардашьян. Многие из них успели покинуть заведение до случившегося инцидента. Отмечается, что среди пострадавших оказался хип-хоп-артист Kodak Black, он получил ранение в ногу. Неизвестный человек напал на участника команды рэпера, после чего Kodak Black ввязался в драку и услышал стрельбу. В настоящее время он находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное.
Хелависа: «Как я понимаю это штатное что-то. Подобные вещи на закрытых вечеринках, видимо, случаются регулярно. «Все это происходит регулярно, когда ты в группе суперполулярной»», - процитировала группу «НАИВ» Хелависа.
«Союзмультфильм» отказался переснимать старые мультики на новый лад
"Союзмультфильм" больше не будет переснимать старые мультфильмы, а также писать к ним продолжение, поскольку прошлые попытки оказались неудачными
Хелависа: «Слава тебе, Господи! Попытка продолжения «Простоквашино», на мой взгляд, была просто чудовищной. В связи с чем я могу всем порекомендовать замечательный текст, который лежит в интернете под названием «Оккультное Простоквашино». Всем читать строго обязательно», - порекомендовала артистка.
Вышел первый тизер сериала по книгам Толкина
Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил первый тизер сериала "Властелин колец: Кольца власти", основанного на книгах Джона Толкина.
Хелависа: «Я тоже посмотрела этот тизер, это очень странно. У меня нет никаких проблем с расовой толерантностью, но это все абсолютно не складывается в пазл. Цветной эльф – ок, Галадриэль, которая выглядит, как продавщица с Черкизона – ок, замечательные люди, которые зачем-то прицепили себе на спину лосиные рога, тоже, положим, ок. Если бы все это как-то складывалось и образовывало достоверную картинку, то все было бы просто замечательно, но оно к сожалению, не складывается. Но все равно ж придется смотреть», - резюмировала она.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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