Скляр: Мы все молимся за Петра Мамонова

Лидер группы «Ва-БанкЪ» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии

По словам Ольги Мамоновой, музыкант по-прежнему остается подключенным к аппарату ИВЛ. Врачи оценивают состояние артиста как крайне тяжелое. Супруга исполнителя, подчеркнула, что ухудшений не наблюдается.

Александр Ф. Скляр: «Это очень хорошо, что ухудшений не наблюдается! Вчера все мы с вами были свидетелями дезинформации, которая прошла по соцсетям, не буду ее озвучивать. Но слава Богу, что Петр Николаевич хоть и в тяжелом состоянии, но держится! Мы все за него молимся, чтобы он выбрался обязательно из этой тяжелой болезни, продолжал жить, творить и радовать всех нас», - пожелал музыкант.

2

Дима Билан впервые ответил на претензии лидера «Ногу свело!»

Комментируя претензии лидера Макса Покровского о несоблюдении на концерте антикоронавирусных правил, певец сказал, что уже давно вакцинирован и использует средства индивидуальной защиты. Билан также отметил, что это был его первый и последний ответ Покровскому, потому что у артиста на «дуракаваляние нет времени».

Александр Ф. Скляр: «Я не знаю, в чем один обвиняет другого, но должен сказать, что нынешняя ситуация с коронавирусом - это совсем-совсем, к сожалению, никакое не «дуракаваляние». Каждый из нас должен нести свою долю ответственности и перед собой, и перед слушателями, и перед зрителями», - отметил артист. 

3

Россиян предупредили об опасности курения после вакцинации

В течение первых трех дней после вакцинации курение может вызвать образование тромбов и усугубить побочные эффекты после прививки, сообщила врач-терапевт Людмила Лапа.

Александр Ф. Скляр: «Если мы знаем, что курить опасно после вакцинации, значит перед тем как пойти, если вы курящий человек, вы должны собрать силу воли в кулак и сказать для себя: «После вакцинации я не курю, как минимум, три дня». И это здорово! Потому что, если я справлюсь в эти три дня, то я и вообще смогу отказаться от этой пагубной привычки», - рассмотрел ситуацию собеседник НСН.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
ТЕГИ:Александр Ф. СклярМузыкаМузыкантыРок-музыка
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