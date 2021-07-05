Скляр: Мы все молимся за Петра Мамонова

Александр Ф. Скляр: «Если мы знаем, что курить опасно после вакцинации, значит перед тем как пойти, если вы курящий человек, вы должны собрать силу воли в кулак и сказать для себя: «После вакцинации я не курю, как минимум, три дня». И это здорово! Потому что, если я справлюсь в эти три дня, то я и вообще смогу отказаться от этой пагубной привычки», - рассмотрел ситуацию собеседник НСН.

