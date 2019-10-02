Сукачев: Любите друг друга и не слушайте экспертов со странными именами!
Гарик Сукачев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Скончался Карел Готт
Чешский певец Карел Готт скончался в возрасте 80 лет. Готт — один из самых успешных чешских певцов. Он начал свою карьеру в 1950-х.
Гарик Сукачев : «Это действительно трагическая новость. И не только для меня, а для всего старшего поколения бывшего Советского Союза. Он был очень популярен в нашей стране и эта популярность была вполне заслуженной. Готт очень любил нашу страну, часто приезжал, выступал с нашими певицами, неизменно участвовал в новогоднем «Голубом огоньке», я помню это с детства. Выражаю соболезнования его родным и близким, и, конечно, каждому, кто по-прежнему любит этого великого певца», - отметил в беседе с НСН Гарик Сукачев.
Таяние многолетней мерзлоты на территории России может иметь далеко идущие последствия
Таяние многолетней мерзлоты на территории России может иметь далеко идущие последствия. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и Антарктического НИИ Алексей Екайкин. По его словам, возможно разрушение некоторых объектов инфраструктуры и масштабные выбросы парниковых газов в атмосферу Земли. Ранее эксперты предположили, что к 2100 году мерзлота на территории России может оттаять в среднем на 3–4 метра.
Гарик Сукачев : «На самом деле, экологи всего мира давно бьют тревогу. Погода изменилась, мы все это видим невооруженным глазом. Изменились ветра, говорю вам, как моряк. Конечно же, это вызывает у нас множество вопросов. Будет ли погода все хуже и хуже? Будет ли больше пожаров? Конечно же, сейчас на эти вопросы никто не может ответить. Все это – не более, чем предположения. Потому, что Земля за историю своего существования проходила довольно много разных климатических периодов. Но, будем надеяться на лучшее, будем надеяться, что сюрпризы погоды не грозят нам колоссальными бедами», - сказал он НСН.
Эксперты назвали рейтинг мужских имён, которые буквально обречены на неверность
Эксперты назвали рейтинг мужских имён, которые буквально обречены на неверность. Это Денис, Максим, Николай и Павел. Однако исследователи отметили, что всё может изменить женщина — её имя тоже влияет на судьбу брачного союза.
Гарик Сукачев : «Друзья! Создавайте семьи! Женитесь! Рожайте детей и не слушайте никаких экспертов, тем более, если этого эксперта зовут странным именем Рамуил»,- в шутку посоветовал Гарик Сукачев в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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