Сукачев: Любите друг друга и не слушайте экспертов со странными именами!

Гарик Сукачев : «На самом деле, экологи всего мира давно бьют тревогу. Погода изменилась, мы все это видим невооруженным глазом. Изменились ветра, говорю вам, как моряк. Конечно же, это вызывает у нас множество вопросов. Будет ли погода все хуже и хуже? Будет ли больше пожаров? Конечно же, сейчас на эти вопросы никто не может ответить. Все это – не более, чем предположения. Потому, что Земля за историю своего существования проходила довольно много разных климатических периодов. Но, будем надеяться на лучшее, будем надеяться, что сюрпризы погоды не грозят нам колоссальными бедами», - сказал он НСН.

