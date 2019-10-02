Сукачев: Любите друг друга и не слушайте экспертов со странными именами!

2 октября 201920:00

Гарик Сукачев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Скончался Карел Готт

Чешский певец Карел Готт скончался в возрасте 80 лет. Готт — один из самых успешных чешских певцов. Он начал свою карьеру в 1950-х.

Гарик Сукачев : «Это действительно трагическая новость. И не только для меня, а для всего старшего поколения бывшего Советского Союза. Он был очень популярен в нашей стране и эта популярность была вполне заслуженной. Готт очень любил нашу страну, часто приезжал, выступал с нашими певицами, неизменно участвовал в новогоднем «Голубом огоньке», я помню это с детства. Выражаю соболезнования его родным и близким, и, конечно, каждому, кто по-прежнему любит этого великого певца», - отметил в беседе с НСН Гарик Сукачев. 

2

Таяние многолетней мерзлоты на территории России может иметь далеко идущие последствия

Таяние многолетней мерзлоты на территории России может иметь далеко идущие последствия. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и Антарктического НИИ Алексей Екайкин. По его словам, возможно разрушение некоторых объектов инфраструктуры и масштабные выбросы парниковых газов в атмосферу Земли. Ранее эксперты предположили, что к 2100 году мерзлота на территории России может оттаять в среднем на 3–4 метра.

Гарик Сукачев : «На самом деле, экологи всего мира давно бьют тревогу. Погода изменилась, мы все это видим невооруженным глазом. Изменились ветра, говорю вам, как моряк. Конечно же, это вызывает у нас множество вопросов. Будет ли погода все хуже и хуже? Будет ли больше пожаров? Конечно же, сейчас на эти вопросы никто не может ответить. Все это – не более, чем предположения. Потому, что Земля за историю своего существования проходила довольно много разных климатических периодов. Но, будем надеяться на лучшее, будем надеяться, что сюрпризы погоды не грозят нам колоссальными бедами», - сказал он НСН

3

Эксперты назвали рейтинг мужских имён, которые буквально обречены на неверность

Эксперты назвали рейтинг мужских имён, которые буквально обречены на неверность. Это Денис, Максим, Николай и Павел. Однако исследователи отметили, что всё может изменить женщина — её имя тоже влияет на судьбу брачного союза.

Гарик Сукачев : «Друзья! Создавайте семьи! Женитесь! Рожайте детей и не слушайте никаких экспертов, тем более, если этого эксперта зовут странным именем Рамуил»,- в шутку посоветовал Гарик Сукачев в эфире НСН

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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