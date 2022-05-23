«Сильная женщина плачет у окна»: Печейкин о сериале «Женщина-Халк»

Валерий Печейкин: «Для начала я вспомнил фильм, который снял Виталий Манский уже 20 лет назад. Он называется «Анатомия t.A.T.u» И вот как минимум, будет интересно сравнить старый фильм с фильмом новым, потому что 20 лет - это огромный срок. За это время очень многое изменилось. Изменились и сами героини, много чего произошло с группой и с нами за это время. А я вспомнил фразу из старого фильма Виталия Манского, где та же Юля Волкова говорит такие слова: «Я думаю, что я могу всё». Вот, мне кажется, она это доказала - она может всё», - отметил критик.

