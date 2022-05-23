«Сильная женщина плачет у окна»: Печейкин о сериале «Женщина-Халк»
Драматург Валерий Печейкин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Съемки сериала о группе "t.A.T.u" начались в Санкт-Петербурге
Режиссеры шоу отметили, что представят свое видение истории взаимоотношений солисток группы. "Это история девчонок, которые были на вершине славы, поссорились и расстались, а через 20 лет снова встретились", − цитируют СМИ авторов идеи сериала.
Валерий Печейкин: «Для начала я вспомнил фильм, который снял Виталий Манский уже 20 лет назад. Он называется «Анатомия t.A.T.u» И вот как минимум, будет интересно сравнить старый фильм с фильмом новым, потому что 20 лет - это огромный срок. За это время очень многое изменилось. Изменились и сами героини, много чего произошло с группой и с нами за это время. А я вспомнил фразу из старого фильма Виталия Манского, где та же Юля Волкова говорит такие слова: «Я думаю, что я могу всё». Вот, мне кажется, она это доказала - она может всё», - отметил критик.
Трейлер сериала "Женщина-Халк" за сутки собрал 78 миллионов просмотров
Это второй показатель среди проектов студии. "Женщине-Халку" не удалось обогнать "Сокола и Зимнего солдата". Первый трейлер этого шоу за 24 часа после его премьеры посмотрели 125 миллионов раз.
Валерий Печейкин: «Знаете, 78 млн раз - это тоже огромное число. Я сам посмотрел этот трейлер и вам советую. И по нему на самом деле понятно, что это кино про то, что очень чётко укладывается в мировой стереотип. А в России он звучит так: сильная женщина плачет у окна», - пояснил собеседник.
Ума Турман сыграет в одном фильме с дочерью
Ума Турман сыграет в комедийном триллере "Комната убийств" с дочерью Майей Хоук. Они впервые снимаются вместе.
Валерий Печейкин: «Это новый тренд. Так вышло, что голливудские звёзды родили уже целые новое поколение своих копий - детей девушек. Это Уматурман, это Мило Йовович, и Джонни Депп, у него тоже дочь. И все они актрисы. Почему? Ну, наверное, потому что так случилось. Потому что легко стать актёром или актрисой, если ты родился в семье, тем более великого актёра. А кроме того, мировая индустрия заинтересована в женщинах, в женских образах. И если эти девушки окажется хорошими актрисами, то в будущем они смогут сыграть в продолжение сериала «Женщины-Халк» из предыдущей новости», - пошутил драматург.
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