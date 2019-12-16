Шнейдеров спрогнозировал провал драмы «Стрельцов»

16 декабря 201920:00

Кинокритик Давид Шнейдеров специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей сферы кино.

1

Disney бьет рекорды по киносборам

Мультфильм студии Disney «Холодное сердце 2» уже собрал в мировом прокате более $1 млрд. Всего в 2019 году картины Disney собрали в прокате более $10 млрд, пока это максимальный результат студии за всю историю существования.

Давид Шнейдеров: «С одной стороны, конечно, надо порадоваться за Disney. С другой, после поглощения Disney конкурентов, особенно 20th Century Fox, неудивительно, что они делают столь рекордные сборы. Посмотрим, не превратит ли Disney своих соперников в собственный филиал», – предположил в эфире НСН Давид Шнейдеров. 

2

Вайнштейн заявил об обесценивании его фильмов

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн потребовал помнить о вкладе, который он внес в карьеру женщин, обвинивших его в домогательствах. Кинематографист пожаловался, что теперь о нем все забыли, а его работу обесценили.

Давид Шнейдеров: «Я рискую обидеть всех женщин, но мои симпатии целиком на стороне продюсера. В конце концов, он был абсолютно честен. Он обещал деньги – он платил, обещал карьеру – давал карьеру. А женщины могли бы сказать "нет", и не вспоминать об этом 20 лет спустя», – говорит он НСН

3

Создатели «Игры престолов» определились с новым проектом

Создатели «Игры престолов» готовят фильм про писателя Говарда Лавкрафта.

Давид Шнейдеров: «Ох, какая интересная новость. Ужасы Лавкрафта. И, поскольку, скорее всего, это будет фильм о писателе, мы поймем, откуда родился бог Ктулху», – рассказывает он в беседе с НСН

4

Вышел трейлер спортивной драмы «Стрельцов»

Российское кино продолжает осваивать тему спорта. В сети дебютировал первый трейлер драмы «Стрельцов» с Александром Петровым в роли советского футболиста. Выход в прокат намечен на 16 апреля 2020 года.

Давид Шнейдеров: «Я бы сказал, что тему осваивают безуспешно. Интересно, постигнет ли Стрельцова учесть Яшина. Яшин провалился. Может быть, Петров вытащит, хотя, куда не сунься – везде Петров», – рассказывает он для НСН

5

Выйдет новая часть «Бриджит Джонс»

Продюсеры «Бриджит Джонс» намекнули на продолжение трилогии.

Давид Шнейдеров: «Ура! Рене Зеллвегер – замечательная актриса, прекрасная девушка, я с ней хорошо знаком. Интересно, вернутся ли вместе с ней на экраны Колин Ферт и Хью Грант. Ждем», - прокомментировал в интервью НСН Давид Шнейдеров.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Давид Шнейдеров ФОТО: flickr.com

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