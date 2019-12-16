Шнейдеров спрогнозировал провал драмы «Стрельцов»
Кинокритик Давид Шнейдеров специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей сферы кино.
Disney бьет рекорды по киносборам
Мультфильм студии Disney «Холодное сердце 2» уже собрал в мировом прокате более $1 млрд. Всего в 2019 году картины Disney собрали в прокате более $10 млрд, пока это максимальный результат студии за всю историю существования.
Давид Шнейдеров: «С одной стороны, конечно, надо порадоваться за Disney. С другой, после поглощения Disney конкурентов, особенно 20th Century Fox, неудивительно, что они делают столь рекордные сборы. Посмотрим, не превратит ли Disney своих соперников в собственный филиал», – предположил в эфире НСН Давид Шнейдеров.
Вайнштейн заявил об обесценивании его фильмов
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн потребовал помнить о вкладе, который он внес в карьеру женщин, обвинивших его в домогательствах. Кинематографист пожаловался, что теперь о нем все забыли, а его работу обесценили.
Давид Шнейдеров: «Я рискую обидеть всех женщин, но мои симпатии целиком на стороне продюсера. В конце концов, он был абсолютно честен. Он обещал деньги – он платил, обещал карьеру – давал карьеру. А женщины могли бы сказать "нет", и не вспоминать об этом 20 лет спустя», – говорит он НСН.
Создатели «Игры престолов» определились с новым проектом
Создатели «Игры престолов» готовят фильм про писателя Говарда Лавкрафта.
Давид Шнейдеров: «Ох, какая интересная новость. Ужасы Лавкрафта. И, поскольку, скорее всего, это будет фильм о писателе, мы поймем, откуда родился бог Ктулху», – рассказывает он в беседе с НСН.
Вышел трейлер спортивной драмы «Стрельцов»
Российское кино продолжает осваивать тему спорта. В сети дебютировал первый трейлер драмы «Стрельцов» с Александром Петровым в роли советского футболиста. Выход в прокат намечен на 16 апреля 2020 года.
Давид Шнейдеров: «Я бы сказал, что тему осваивают безуспешно. Интересно, постигнет ли Стрельцова учесть Яшина. Яшин провалился. Может быть, Петров вытащит, хотя, куда не сунься – везде Петров», – рассказывает он для НСН.
Выйдет новая часть «Бриджит Джонс»
Продюсеры «Бриджит Джонс» намекнули на продолжение трилогии.
Давид Шнейдеров: «Ура! Рене Зеллвегер – замечательная актриса, прекрасная девушка, я с ней хорошо знаком. Интересно, вернутся ли вместе с ней на экраны Колин Ферт и Хью Грант. Ждем», - прокомментировал в интервью НСН Давид Шнейдеров.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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