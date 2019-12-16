Шнейдеров спрогнозировал провал драмы «Стрельцов»

Давид Шнейдеров: «Я рискую обидеть всех женщин, но мои симпатии целиком на стороне продюсера. В конце концов, он был абсолютно честен. Он обещал деньги – он платил, обещал карьеру – давал карьеру. А женщины могли бы сказать "нет", и не вспоминать об этом 20 лет спустя», – говорит он НСН.

