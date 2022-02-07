Шнейдеров поздравил Сукачева и студию имени Горького с возвращением в кино

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Актриса Сара Джессика Паркер объяснила, почему она не хочет, чтобы Ким Кэтролл вернулась к роли Саманты в продолжении сериала "Секс в большом городе"."Она слишком много публично высказывалась. Я во всем этом не участвовала и интервью ее не читала, но мне все передавали", — говорит актриса. Ким не устраивала разница в гонорарах, также она назвала Сару Джессику лицемерной после того, как та в личном микроблоге выразила соболезнования, когда узнала о смерти младшего брата Кэтролл.

