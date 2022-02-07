Шнейдеров поздравил Сукачева и студию имени Горького с возвращением в кино

Кинокритик специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей сферы кино.

1

Сукачев и Прилучный исполнят главные роли в новогодней комедии

Гарик Сукачев, Павел Прилучный и Алина Алексеева примут участие в новогодней комедии "Дядя из Чикаго", съемки уже начались в Москве, сообщает пресс-служба киностудии имени Горького.

Давид Шнейдеров: «Гарик Сукачев возвращается в кино. Съемки начались в Москве, конечно, где же еще можно снимать Чикаго? Кстати, в с возвращением можно поздравить не только Сукачева, но и киностудию имени Горького», - сказал критик.

2

Маколей Калкин создаст документальный сериал о кризисе среднего возраста

Американский актер Маколей Калкин решил запустить документальный сериал "Кризис среднего возраста Маколея Калкина. Идея создания этого шоу родилась после вирусного поста звезды "Один дома" в твиттере. В августе 2020 года Калкин отпраздновал свое 40-летие и по этому случаю написал в соцсети: "Привет, ребят! Хотите почувствовать себя старыми? Так вот мне 40".

Давид Шнейдеров: «Странно, что Маколей Калкин считает себя старым в 40 лет. А вот что действительно жаль, так это то, что к 40 годам Калкин действительно остался один», - резюмировал собеседник НСН.

3

В Сети обсуждают постеры к сериалу по "Властелину колец".

Студия Amazon представила в Сети серию постеров с персонажами своего предстоящего телесериала "Властелин колец: Кольца власти", основанного на предыстории Джона Толкина "Властелин колец". Работу дизайнеров неоднозначно оценили в Сети. То, что создатели не подписали даже имена героев, очень расстроило многих поклонников книги. В соцсетях некоторые отметили, что им не нравится "чувствовать себя глупцами" из-за того, что они не могут никого отгадать.

Давид Шнейдеров: «Вот это да! Неужели Amazon исказил внешний вид героев до неузнаваемости? Они сделали гнома гигантом, а эльфов карликами? Ну-ну», - сыронизировал он.

4

Паркер назвала причину, почему против Кэтролл в сериале

Актриса Сара Джессика Паркер объяснила, почему она не хочет, чтобы Ким Кэтролл вернулась к роли Саманты в продолжении сериала "Секс в большом городе"."Она слишком много публично высказывалась. Я во всем этом не участвовала и интервью ее не читала, но мне все передавали", — говорит актриса. Ким не устраивала разница в гонорарах, также она назвала Сару Джессику лицемерной после того, как та в личном микроблоге выразила соболезнования, когда узнала о смерти младшего брата Кэтролл.

Давид Шнейдеров:  «В общем, Пастернака не читал, но сердцем чувствую, что гад. Девочки бранятся, только тешатся», - сказал кинокритик. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Авторские НовостиСериалПремьераГарик Сукачев
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