Шнейдеров: Высшее образование детей - это часто каприз родителей

Давид Шнейдеров: «На самом деле, служба в армии, как ее срок сократился до года, после того, как во многих частях было покончено с дедовщиной – это не самое плохое из того, что может случиться. Хотя, лично я считаю, что армия, все-таки, должна быть исключительно контрактной. На 100%. Воинской обязанности быть не должно, воинская повинность – это ужасно», - подчеркнул он в беседе с НСН.

