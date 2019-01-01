Шнейдеров: Высшее образование детей - это часто каприз родителей
Кинокритик Давид Шнейдеров специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
После выхода на пенсию в России продолжает работать каждый пятый пенсионер
После выхода на пенсию в России продолжает работать каждый пятый пенсионер, говорится в докладе Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.
Давид Шнейдеров: «На мой взгляд, этот симптом очень тревожный. Это значит, что людям не хватает пенсий для того, чтобы не просто поддерживать достойный образ жизни, а даже чтобы элементарно выживать. Это чудовищно, что у молодых нет работы, поскольку их места заняты пенсионерами, а у стариков нет возможности наслаждаться отдыхом и жить в свое удовольствие. Похоже на большую беду», - заявил НСН Давид Шнейдеров.
60% россиян считают, что каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии
60% россиян считают, что каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии. 12% считают это бессмысленным и опасным занятием, следует из данных опроса «Левада-центра».
Давид Шнейдеров: «На самом деле, служба в армии, как ее срок сократился до года, после того, как во многих частях было покончено с дедовщиной – это не самое плохое из того, что может случиться. Хотя, лично я считаю, что армия, все-таки, должна быть исключительно контрактной. На 100%. Воинской обязанности быть не должно, воинская повинность – это ужасно», - подчеркнул он в беседе с НСН.
Менее половины выпускников в России планируют поступать в вузы
Менее половины выпускников в России (47%) планирует продолжить обучение в высших учебных заведениях. При этом чуть больше четверти респондентов будут получать среднее специальное образование, раньше таких было только 8%.
Давид Шнейдеров: «Стремление каждому непременно получить высшее образование идет от стариков, от родителей. Я сам преподаю и вижу, сколько юношей и девушек закончили институты потому, что так хотели их родители, а сейчас меняют свою квалификацию», - рассказал он НСН.
Фильм «Мстители 4» стал триумфатором премии MTV Movie & TV Awards
Фильм «Мстители 4» стал триумфатором премии MTV Movie & TV Awards. Она одержала победу в главной номинации – «лучший фильм», а также «лучший герой» (Роберт Дауни мл. - Тони Старк) и «лучший злодей» (Джош Бролин - Танос).
Давид Шнейдеров: «Я очень надеюсь, что, все-таки, мозги у «Марвела» встанут на место и история мстителей получит свое продолжение. Танос оживет, Тони Старк будет жить и вообще история «Мстителей бедет всегда», - отметил Давид Шнейдеров в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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