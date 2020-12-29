Шнейдеров: ограничения неизбежно приведут к разорению кинотеатров
Кинокритик специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей кино за 2020 год.
Работа кинотеатров ограничена из-за пандемии коронавируса
Весь мир столкнулся с пандемией COVID-19, из-за которой кинотеатры и театры были закрыты несколько месяцев, а сейчас если и работают, то с ограничениями.
Давид Шнейдеров: «Боюсь, что долго эта новость будет событием номер один. На мой взгляд, кинотеатральная отрасль на грани катастрофы. Ограничения в 25 процентов заполняемости зрительного зала неизбежно приведут к разорению и уходу с рынка крупных кино и театральных сетей», – сказал в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Фильм «Паразиты» получил Оскар
В феврале 2020 года в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Оскар». Кинолента «Паразиты» получила четыре статуэтки из шести, на которые номинировалась — за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и лучший международный фильм.
Давид Шнейдеров: «Мне кажется, что это все-таки было протестное голосование. Мои симпатии были целиком на стороне Квентина Тарантино. Я искренне считаю, что фильм «Однажды в Америке» был лучшим, но протест был потому, что даже киноакадемикам осточертела голливудская продукция», – поделился он с НСН своим мнением.
2020 год лишил зрителей сразу нескольких артистов
Российский зритель потерял нескольких известных заслуженных артистов – Валентина Гафта, Романа Виктюка, Армена Джигарханяна.
Давид Шнейдеров: «Год словно косой прошелся. И не только по российскому, но и по мировому искусству. Из жизни ушел великий, лучший Джеймс Бонд – актер Шон Коннери. Для меня лучший Бонд – это Шон Коннери и Пирс Броснан. Это аристократы, которые умели красиво носить смокинг, целоваться, очаровывать женщин и, конечно же, стрелять без пощады», – отметил он в интервью НСН.
Данилу Багрова назвали «самым родным» киногероем
Россияне назвали героя фильмов «Брат» и «Брат 2» Данилу Багрова в исполнении Сергея Бодрова «самым родным» киногероем.
Давид Шнейдеров: «Я больше скажу, на мой взгляд, одна из главных проблем современного российского кинематографа – образ героя. У нас нет героев. Данила Багров был, действительно, последним героем российского кинематографа, и неудивительно, что его помнят все эти годы», — подытожил в беседе с НСН Давид Шнейдеров.
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