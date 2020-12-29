Шнейдеров: ограничения неизбежно приведут к разорению кинотеатров

Давид Шнейдеров: «Год словно косой прошелся. И не только по российскому, но и по мировому искусству. Из жизни ушел великий, лучший Джеймс Бонд – актер Шон Коннери. Для меня лучший Бонд – это Шон Коннери и Пирс Броснан. Это аристократы, которые умели красиво носить смокинг, целоваться, очаровывать женщин и, конечно же, стрелять без пощады», – отметил он в интервью НСН.

