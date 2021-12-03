Шнейдеров: Новым «Ёлкам» пророчат грандиозный провал
Кинокритик специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей сферы кино.
Ненастоящего Киркорова и камео Бузовой показали в трейлере новых «Ёлок»
В преддверии выхода в прокат новогодней комедии «Елки-8», запланированного на 16 декабря, компания Bazelevs представила на YouTube трейлер картины. В нем можно увидеть всех главных героев, включая Ольгу Бузову и Филиппа Киркорова, принявших участие в проекте.
Давид Шнейдеров: «Ходят слухи, что многие сети кинотеатров отказываются показывать новые «Ёлки», предвкушая их грандиозный провал. И ссылаясь на то, что новогоднее окно всего 10 дней», - рассказал критик.
Николас Кейдж обретет обличье графа Дракулы
Николас Кейдж подписал контракт с Universal Pictures на съемку в новом фильме Криса Маккея «Рэнфилд». Сюжет картины будет строиться вокруг помощника и приспешника графа Дракулы Томаса Рэнфилда. Главную роль сыграет Николас Холт, а Кейджу предстоит перевоплотиться в Дракулу.
Давид Шнейдеров: «Я люблю фильмы про вампиров. Вампиры отличаются красотой, сексуальностью, невероятным обаянием, поэтому любопытно, насколько бровки домиком Николаса Кейжда впишутся в новую картину. Интересно, а какие у него будут зубы?» - задался вопросом он.
Фильм о смерти Джима Моррисона покажет Первый канал
Премьера документального фильма «Джим Моррисон: Последние дни в Париже» состоится 10 декабря 2021 года на Первом канале.
Давид Шнейдеров: «Скорее смотреть всем! Настоящая документалка о легенде, лидере группы The Doors о Джиме Моррисоне, который то ли покончил с собой, то ли нет. Есть разные слухи абсолютно мистическая фигура. Скорее бы посмотреть», - отметил собеседник НСН.
«О чём говорят мужчины» стала самой смешной комедией по мнению россиян
Киноканал «Комедия» провел опрос среди россиян, выяснив, какие комедии наши телезрители считают самыми смешными. Самой смешной российской представительницей этого киножанра стала «О чём говорят мужчины», советской – «Иван Васильевич меняет профессию». Рейтинг зарубежных комедий возглавила британская картина Эдгара Райта «Типа крутые легавые».
Давид Шнейдеров: «С одной стороны, это хорошо, что не какая-нибудь пошлятина, а именно творение «Квартета И». Это неплохо вполне. Мне, честно говоря, больше нравится «День выборов»», - поделился он.
Студия Warner Bros. представила новый трейлер четвертой "Матрицы"
В ролике создатели картины отправляют зрителей в быстрое путешествие по прошлому и будущему Матриц, накладывая кадры из предыдущих фильмов на новый. "Дежавю — это обычно сбой в Матрице", — произносит голос на заднем плане и напоминает, что такое "случается, когда они что-то меняют". Трейлер еще больше путает и интригует. Но найти ответы удастся скоро. Премьера "Матрицы: Воскрешение" состоится в российских кинотеатрах 16 декабря.
Давид Шнейдеров: «16 декабря, возможно, начнет новая эпоха в кино. Я видел этот трейлер, он невероятен: путает, интригует. Наверно, давно я не ждал так премьеры фильма», - резюмировал кинокритик.
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