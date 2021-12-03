Шнейдеров: Новым «Ёлкам» пророчат грандиозный провал

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В ролике создатели картины отправляют зрителей в быстрое путешествие по прошлому и будущему Матриц, накладывая кадры из предыдущих фильмов на новый. "Дежавю — это обычно сбой в Матрице", — произносит голос на заднем плане и напоминает, что такое "случается, когда они что-то меняют". Трейлер еще больше путает и интригует. Но найти ответы удастся скоро. Премьера "Матрицы: Воскрешение" состоится в российских кинотеатрах 16 декабря.

