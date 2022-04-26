Шнейдеров: Неужели Билл Мюррей негативно отозвался о трансгендерах?

Давид Шнейдеров : «Странная история в американском кино. Неужели Мюррей, всем известный по роли в фильме «День сурка», что-то сказал против меньшинств? Ужас. Негативно отозвался о трансгендерах? В результате неизвестно, продолжится ли съёмки картины», - сыронизировал собеседник.

Производство фильма "Being Mortal" ("Быть смертным") кинокомпании Searchlight приостановили из-за жалобы на неподобающее поведение Билла Мюррея. Подробностей инцидента пока нет. Также неизвестно продолжатся ли съемки картины.

Давид Шнейдеров : «Состоялась примера фильма «Иван Денисович», режиссёр Глеба Панфилова, снятого по произведению Александра Солженицына «Один день из жизни Ивана Денисовича». Любопытная работа, мнения расходятся, но внимание, безусловно, она привлекла», - оценил премьеру он.

В главной роли — Филипп Янковский. За эту работу актер получил премию "Золотой орел", а также специальный приз международных независимых кинокритиков на фестивале в Локарно.

Давид Шнейдеров : «Сравнив с тремя миллиардами за «Холопа», и учитывая, что половину из этих 32 миллионов заберут кинотеатры, сами можете судить об успехе импортозамещения американского кино», - сказал критик.

Экшн-драма Сергея Мокрицкого "Первый Оскар", по неофициальным и предварительным данным, возглавила прокат в России и СНГ со сборами 32,1 миллиона рублей за прошедшие выходные.

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