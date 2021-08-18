Шкуматов: Припарковались - ждите штраф

Петр Шкуматов: "В Петербурге постепенно начинают перенимать московские штрафные методики. 133 штрафа за парковку на газонах выписали с конца июня в Петербурге. Таким образом казна города пополнилась на 693 тысячи рублей. Однако не подумайте, что речь идет о подлецах, паркующихся на вручную высаженных газонах. Речь идет о парковке на газонах и иных территориях, на которых могут расти зеленые насаждения. То есть если вы запарковались на грунтовой обочине в Северной столице, ждите штраф", - объяснил автоэксперт Радиоточке НСН.

