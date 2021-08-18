Шкуматов: Припарковались - ждите штраф

Координатор движения «Синие ведерки» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей автомобильной сферы.

1

ГИБДД использует дроны для выявления нарушителей в 17 регионах

Подразделения Госавтоинспекции и Росгвардии стали использовать беспилотники для обеспечения безопасности дорожного движения. 

Петр Шкуматов: Предсказания самых смелых фантастических фильмов начали сбываться прямо на наших глазах. Госавтоинспекция начала использовать дроны-беспилотники для выявления нарушителей в 17 регионах России. В основном таким образом вычисляют нарушителей правил обгона, которым надо теперь выискивать гаишников не только на обочинах, но еще и в воздухе.

2

Amazon стал использовать «умные» камеры для контроля водителей доставки

Нейросеть определяет их зарплаты и рейтинг. Некоторые сотрудники из-за этого жалуются на вторжение в личную жизнь и увольняются.

Петр Шкуматов: Не только в нашей стране водителей бьют цифровым кнутом. Amazon стал использовать «умные» камеры для контроля водителей доставки. Камеры в режиме реального времени непрерывно считывают «язык тела» и мимику водителя и могут выносить предупреждения за зевки, взгляды на телефон, «нежелательные разговоры» и прочие признаки «снижения внимания». За хороший рейтинг водитель пока получает бонусы, за низкий же водителя просто увольняют.

3

133 штрафа за парковку на газонах выписали с конца июня в Петербурге

Таким образом казна города пополнилась на 693 тысячи рублей за счет любителей парковаться на газонах.

Петр Шкуматов: "В Петербурге постепенно начинают перенимать московские штрафные методики. 133 штрафа за парковку на газонах выписали с конца июня в Петербурге. Таким образом казна города пополнилась на 693 тысячи рублей. Однако не подумайте, что речь идет о подлецах, паркующихся на вручную высаженных газонах. Речь идет о парковке на газонах и иных территориях, на которых могут расти зеленые насаждения. То есть если вы запарковались на грунтовой обочине в Северной столице, ждите штраф", - объяснил автоэксперт Радиоточке НСН.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
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