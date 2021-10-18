Шкуматов: За парковку на «островке безопасности» заплатим до 3 тысяч рублей

Координатор движения «Синие ведерки» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей автомобильной сферы. 

1

Выписанные с помощью видеокамер штрафы разрешили обжаловать на "Госуслугах".

Уточняется, что жалобу можно также направить через сайт суда, если есть такая техническая возможность. С помощью "Госуслуг" можно также передать копию решения по указанной жалобе.

Петр Шкуматов: «Сервис обжалования штрафов с камер развивается на «Госуслугах». Уже такая опция доступна в трех российских регионах, и список их постоянно пополняется. Я полагаю, сейчас автомобилисты, которые 13 лет кряду не могли обжаловать очевидно ошибочный штраф, шли в кассу и платили, рады услышать эту новость. Я правда ожидаю увидеть Москву в списке регионов, где такая опция будет доступна, потому что обжалование штрафа у нас городе пока возможно только по старинке», - добавил он.

2

В России предложили запретить остановки на "островках безопасности".

В России предлагают внести изменения в Правила дорожного движения, запрещающие остановку и движение транспорта на "островках безопасности". Соответствующий проект подготовили Минтранс и МВД России. В документе, в частности, говорится: "Остановка запрещается на островках направляющих и островках безопасности"​​​.

Петр Шкуматов: «Островках безопасности» и так не предназначены для стоянки, но четкого определения этому в Правилах дорожного движения не было, поэтому штрафовали автомобилистов за нарушение правил разметки. А вот сейчас если эти поправки будут приняты, за парковку на «островке безопасности» будет положен штраф – 3 тысячи рублей для Москвы и Петербурга и 1,5 тысячи рублей для остальных регионов», - пояснил собеседник НСН. 

3

Эксперты выяснили, что волнует российских автомобилистов

Российских автовладельцев сегодня больше всего волнуют рост цен на топливо и на машины. 

Петр Шкуматов: «Это выяснили не британские ученые, а российские эксперты. Российских автовладельцев действительно в первую очередь волнует рост цен практически на все. И в ближайшие месяцы наших сограждан ждет дальнейший рост цен на автомобильном рынке», - спрогнозировал он.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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