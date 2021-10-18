Шкуматов: За парковку на «островке безопасности» заплатим до 3 тысяч рублей

Петр Шкуматов: «Сервис обжалования штрафов с камер развивается на «Госуслугах». Уже такая опция доступна в трех российских регионах, и список их постоянно пополняется. Я полагаю, сейчас автомобилисты, которые 13 лет кряду не могли обжаловать очевидно ошибочный штраф, шли в кассу и платили, рады услышать эту новость. Я правда ожидаю увидеть Москву в списке регионов, где такая опция будет доступна, потому что обжалование штрафа у нас городе пока возможно только по старинке», - добавил он.

