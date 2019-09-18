Шкуматов: Таксисты хотят платить налоги - в надежде на отпуск и больничные

Петр Шкуматов: «Новая дорога Москва-Казань, скорее всего, станет платной. Но денег у автомобилистов и так осталось немного. Вот как раз тем, у кого после уплаты всех сборов, поборов и штрафов в кошельке образовалась дыра, заправки и предлагают наливать топливо в кредит. А то, что на первом этапе эта опция будет доступна только таксистам, лишний раз подчеркивает низкий уровень дохода в этой сфере», - констатировал он беседе с НСН.

