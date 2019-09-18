Шкуматов: Таксисты хотят платить налоги - в надежде на отпуск и больничные
Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, автомобильных новостей уходящей недели.
Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва-Казань
Министр финансов Антон Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва-Казань, которые войдут в транспортный коридор Европа - Западный Китай. По его словам, головной и самый загруженный участок от Москвы до Владимира с обходом Владимира «разошьет» движение в Московском регионе и даст новое направление. Что касается второго участка, в обход Казани, то он, указал министр, позволит пойти дальше до Самары, а от нее уйти на российско-казахстанский пункт пропуска Сагарчин.
Петр Шкуматов: «Хорошая новость для тех, кто передвигается по трассе М-7. Эта трасса давно является «проклятым местом»: пробки, ремонты дороги, населенные пункты, камеры. Но со строительством двух участков трассы Москва-Казань все изменится, хоть и не везде», - отметил Петр Шкуматов, общаясь с НСН.
АЗС начнут продавать бензин в рассрочку и в кредит
АЗС начнут продавать бензин в рассрочку и в кредит. На первом этапе эксперимента данная услуга будет доступна только для таксистов, однако позднее рассрочка может стать доступна для всех водителей.
Петр Шкуматов: «Новая дорога Москва-Казань, скорее всего, станет платной. Но денег у автомобилистов и так осталось немного. Вот как раз тем, у кого после уплаты всех сборов, поборов и штрафов в кошельке образовалась дыра, заправки и предлагают наливать топливо в кредит. А то, что на первом этапе эта опция будет доступна только таксистам, лишний раз подчеркивает низкий уровень дохода в этой сфере», - констатировал он беседе с НСН.
Таксисты захотели узаконить трудовые отношения с агрегаторами
Таксисты обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой узаконить трудовые отношения между агрегаторами и таксистами.
Петр Шкуматов: «Видимо, не все таксисты готовы возить клиентов на бензине, купленном в кредит. Иначе говоря, они захотели в штат, захотели платить налоги, но взамен они хотят получить отпуск и оплачиваемый больничный. Агрегаторы предсказуемо дружно выступили против», - рассказал он НСН.
Электросамокаты признали вредными для экологии
Электросамокаты признали вредными для экологии. Группа учёных из Университета Северной Каролины провела исследование и доказала: с учётом тех загрязнений, которыми сопровождаются производство и распространение электросамокатов, по экологичности они уступают велосипедам и общественному транспорту с высоким пассажиропотоком. Учёные брали в расчёт выбросы в атмосферу углеводородного топлива, которое сжигается для производства электроэнергии, необходимой для зарядки скутера, а также воздействие на окружающую среду материалов, применяемых при его производстве, транспортировке и сборке.
Петр Шкуматов: «Многие жители крупных городов стали использовать электросамокаты, как удобный и быстрый способ передвижения на небольшие расстояния. Это дешево, удобно, но, как выяснилось, не экологично. А это значит, что скоро экологические активисты займутся не только автомобилистами, но и теми, кто осваивает этот инновационный способ передвижения», - спрогнозировал Петр Шкуматов в эфире НСН.
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