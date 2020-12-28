Шкуматов: развитие автотуризма формирует безопасную инфраструктуру

Петр Шкуматов: «Граждане, у которых уже есть автомобили, начали использовать их гораздо активнее и не только для коротких внутригородских поездок. Эта тенденция – путешествовать по России на личном авто – крепнет с каждым годом. И все острее встает вопрос о наличии качественной и безопасной инфраструктуры для такого вида туризма: дорог, парковок, кемпингов. Проблемой займется Общероссийский народный фронт, в составе которого в срочном порядке перед Новым годом был организован экспертный совет по автомототуризму и караванингу», – рассказал он НСН.

