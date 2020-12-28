Шкуматов: развитие автотуризма формирует безопасную инфраструктуру

Координатор движения «Синие ведерки» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей автомобильной сферы.

1

Автозаводы в России не уйдут на январские праздники

Российские автозаводы приняли решение отказаться от длинных зимних каникул.

Петр Шкуматов: «Это свидетельствует о том, что наши сограждане по-прежнему любят автомобили и тот уровень свободы, который дает личное авто. Спрос на машины не уменьшается», – прокомментировал в интервью НСН Пётр Шкуматов.

2

Автомобили в 2020 году подорожали на 12%

В этом году новые автомобили подорожали в России приблизительно на 12%, и эта тенденция сохранится в следующем году. Эксперты считают, что рост цен на новые автомобили в среднем составит 10%, что уменьшит спрос и сократит дефицит автомобилей у дилеров.

Петр Шкуматов: «Поскольку денег у людей не прибавилось, наиболее популярные машины в конце текущего года, согласно данным аналитиков, стали отечественные автомобили Lada, а также корейские марки Kia и Hyundai», – отметил он в эфире НСН.

3

Большинство россиян отправится в новогоднее путешествие на авто

Путешествие на грядущие длительных выходных планируют 22% россиян. 44% из них собираются добраться до места отдыха на автомобиле, пишут «Известия».

Петр Шкуматов: «Граждане, у которых уже есть автомобили, начали использовать их гораздо активнее и не только для коротких внутригородских поездок. Эта тенденция – путешествовать по России на личном авто – крепнет с каждым годом. И все острее встает вопрос о наличии качественной и безопасной инфраструктуры для такого вида туризма: дорог, парковок, кемпингов. Проблемой займется Общероссийский народный фронт, в составе которого в срочном порядке перед Новым годом был организован экспертный совет по автомототуризму и караванингу», – рассказал он НСН.

4

В Воронеже представили аэротакси

Воронежский стартап представил двухместное городское аэротакси. Летательный аппарат может разгоняться до 100 км/час, а затем парковаться на обычное автомобильное место, габариты капсулы — всего 5 на 2 метра.

Петр Шкуматов: «Видимо тот момент, когда колеса для путешествия не понадобятся, уже не является сюжетом фантастического фильма. Летающая капсула выглядит, как в моем любимом фильме из детства «Гостья из будущего», – поделился с НСН Пётр Шкуматов.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
ТЕГИ:Авторские НовостиАвтоэкспертПётр Шкуматов
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