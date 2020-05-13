Шкуматов: По падению авторынка можно судить об экономической ситуации в стране

Петр Шкуматов: «Личный автомобиль признан самым безопасным транспортом в условиях пандемии. Это признано всеми ведущими мировыми специалистами. Люди это понимают и не пользуются опасным общественным транспортом, предпочитают авто. Но увеличение загруженности на столичным дорогах на один балл – это все равно бесконечно далеко от привычной загрузки московских улиц. Никогда не думал, что буду ностальгировать по пробкам. Но именно в такие моменты и ощущаешь, что движение – это и есть жизнь», – говорит он НСН.

