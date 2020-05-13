Шкуматов: По падению авторынка можно судить об экономической ситуации в стране

Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей автомобильной сферы.

1

Госдума одобрила приобретение ОСАГО без техосмотра авто

Государственная дума РФ рассмотрела во втором чтении законопроект, разрешающий приобретать полис ОСАГО без техосмотра автомобиля вплоть до октября 2020 года.

Петр Шкуматов: «Многие эксперты уже давно называют техосмотр бессмысленной процедурой. Но после октября техосмотры все равно придется проходить. Дата примечательна тем, что, видимо, по прогнозам российских депутатов, в октябре и закончится пандемия коронавируса», – отмечает Петр Шкуматов в интервью НСН.

2

Цены на ОСАГО будут меняться в зависимости от числа нарушений ПДД

Цена ОСАГО теперь может изменяться в зависимости от числа нарушений ПДД. Максимальные и минимальные значения базовых страховок установит Центробанк.

Петр Шкуматов: «Эта новость к вопросу о том, будут ли у людей деньги на оформление ОСАГО. Новые правила расчета цены полиса позволят сэкономить. То есть добросовестным водителям ОСАГО обойдется дешевле, а ездить пьяным, по встречной полосе и на красный сигнал светофора станет еще дороже», – комментирует автоэксперт в эфире НСН.

3

Количество машин на московских дорогах возросло

В связи с послаблением ограничительных мер из-за коронавируса, число автомобилей на московских дорогах выросло. Увеличилось количество поездок как на личных авто, так и на такси. Общая загруженность дорог выросла на один балл.

Петр Шкуматов: «Личный автомобиль признан самым безопасным транспортом в условиях пандемии. Это признано всеми ведущими мировыми специалистами. Люди это понимают и не пользуются опасным общественным транспортом, предпочитают авто. Но увеличение загруженности на столичным дорогах на один балл – это все равно бесконечно далеко от привычной загрузки московских улиц. Никогда не думал, что буду ностальгировать по пробкам. Но именно в такие моменты и ощущаешь, что движение – это и есть жизнь», – говорит он НСН.

4

Продажи на авторынке за апрель упали на 72 процента

Падение продаж автомобилей за прошедший месяц по сравнению с апрелем 2019-ого года составило рекордные 72 процента. В частности, продажи «АвтоВАза» в апреле сократились более чем в три раза.

Петр Шкуматов: «Последствия экономической блокады не заставили себя долго ждать. Такого катастрофичного падения российский авторынок не испытывал никогда, это историческое событие. По автомобильному рынку можно косвенно судить об уровне экономической активности в стране в целом, поэтому озвученная цифра является индикатором, очень удручающим индикатором», – подытоживает в беседе с НСН Петр Шкуматов.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:АвтоэкспертПётр ШкуматовАвторские Новости
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