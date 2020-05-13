Шкуматов: По падению авторынка можно судить об экономической ситуации в стране
Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей автомобильной сферы.
Госдума одобрила приобретение ОСАГО без техосмотра авто
Государственная дума РФ рассмотрела во втором чтении законопроект, разрешающий приобретать полис ОСАГО без техосмотра автомобиля вплоть до октября 2020 года.
Петр Шкуматов: «Многие эксперты уже давно называют техосмотр бессмысленной процедурой. Но после октября техосмотры все равно придется проходить. Дата примечательна тем, что, видимо, по прогнозам российских депутатов, в октябре и закончится пандемия коронавируса», – отмечает Петр Шкуматов в интервью НСН.
Цены на ОСАГО будут меняться в зависимости от числа нарушений ПДД
Цена ОСАГО теперь может изменяться в зависимости от числа нарушений ПДД. Максимальные и минимальные значения базовых страховок установит Центробанк.
Петр Шкуматов: «Эта новость к вопросу о том, будут ли у людей деньги на оформление ОСАГО. Новые правила расчета цены полиса позволят сэкономить. То есть добросовестным водителям ОСАГО обойдется дешевле, а ездить пьяным, по встречной полосе и на красный сигнал светофора станет еще дороже», – комментирует автоэксперт в эфире НСН.
Количество машин на московских дорогах возросло
В связи с послаблением ограничительных мер из-за коронавируса, число автомобилей на московских дорогах выросло. Увеличилось количество поездок как на личных авто, так и на такси. Общая загруженность дорог выросла на один балл.
Петр Шкуматов: «Личный автомобиль признан самым безопасным транспортом в условиях пандемии. Это признано всеми ведущими мировыми специалистами. Люди это понимают и не пользуются опасным общественным транспортом, предпочитают авто. Но увеличение загруженности на столичным дорогах на один балл – это все равно бесконечно далеко от привычной загрузки московских улиц. Никогда не думал, что буду ностальгировать по пробкам. Но именно в такие моменты и ощущаешь, что движение – это и есть жизнь», – говорит он НСН.
Продажи на авторынке за апрель упали на 72 процента
Падение продаж автомобилей за прошедший месяц по сравнению с апрелем 2019-ого года составило рекордные 72 процента. В частности, продажи «АвтоВАза» в апреле сократились более чем в три раза.
Петр Шкуматов: «Последствия экономической блокады не заставили себя долго ждать. Такого катастрофичного падения российский авторынок не испытывал никогда, это историческое событие. По автомобильному рынку можно косвенно судить об уровне экономической активности в стране в целом, поэтому озвученная цифра является индикатором, очень удручающим индикатором», – подытоживает в беседе с НСН Петр Шкуматов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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