Шахназаров: Российская помощь Сирии была абсолютно оправдана

13 сентября22:00

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю

Большинство работодателей (76%) исключили переход на четырехдневную неделю. Они опасаются снижения производительности труда, выгорания и ухудшения трудовой дисциплины.

Карен Шахназаров: «Я понимаю работодателей. Я тоже, как директор, конечно, с трудом представляю, как может такая студия, как «Мосфильм», работать в условиях четырехдневки. Мне думается, что на сегодняшний день эта идея недостаточно оформилась и для ее осуществления надо находить какие-то более гибкие формы. Тем более, я не очень понимаю, как в этом случае можно будет сохранить зарплаты. Деньги-то из воздуха не возьмешь! Так что, я думаю, следует внимательно рассматривать этот вопрос и не спешить с каким-то решением», - подчеркнул Карен Шахназаров в эфире НСН

2

Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии. По его словам, Дамаск контролирует большую часть страны, исключение составляют провинция Идлиб и восточный берег реки Евфрат. Глава ведомства отметил, что страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни.

Карен Шахназаров: «Хорошая новость! Я много раз был в Сирии до войны и должен вам сказать, что это – прекрасная страна, сирийцы – прекрасный народ, толковый. И, конечно, страна была просто напичкана какими-то необыкновенными историческими древностями. Это, действительно, колыбель мировой цивилизации, и, конечно, мне было больно наблюдать за тем, что с ней происходило. Надеюсь, что ее народ сумеет восстановить страну. Помощь Российской Федерации была абсолютно оправдана. Я понимаю, есть критики этого решения, но, на самом деле, такая большая и важная страна, как Российская Федерация, не может оставаться в стороне от своих интересов, которые, да, простираются далеко за ее пределами», - заявил он НСН.   

3

Пушилин: ДНР ставит перед собой задачу максимальной интеграции в российское пространство

Задачу максимальной интеграции в российское пространство ставит перед собой руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики. С таким заявлением выступил глава ДНР Денис Пушилин. При этом он подтвердил, что Донецк будет выполнять все положения Минских соглашений, которые, стоит отметить, такой вариант даже близко не предусматривают.

Карен Шахназаров: «Политика – это дело сложное. Здесь надо учитывать и взвешивать все возможные последствия. Но, из этой новости, все-таки, следует главная мысль: население Донецка и Луганска, конечно, находится на пределе терпения. И их можно понять. Невозможно представить жизнь, которой не живут на протяжении пяти лет. Какие бы высокие цели не ставила политика, нужно, конечно, принимать какие-то определенные решения», - отметил Карен Шахназаров, общаясь с НСН

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
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