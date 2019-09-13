Шахназаров: Российская помощь Сирии была абсолютно оправдана

Карен Шахназаров: «Хорошая новость! Я много раз был в Сирии до войны и должен вам сказать, что это – прекрасная страна, сирийцы – прекрасный народ, толковый. И, конечно, страна была просто напичкана какими-то необыкновенными историческими древностями. Это, действительно, колыбель мировой цивилизации, и, конечно, мне было больно наблюдать за тем, что с ней происходило. Надеюсь, что ее народ сумеет восстановить страну. Помощь Российской Федерации была абсолютно оправдана. Я понимаю, есть критики этого решения, но, на самом деле, такая большая и важная страна, как Российская Федерация, не может оставаться в стороне от своих интересов, которые, да, простираются далеко за ее пределами», - заявил он НСН.

