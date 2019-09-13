Шахназаров: Российская помощь Сирии была абсолютно оправдана
Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Большинство работодателей (76%) исключили переход на четырехдневную неделю. Они опасаются снижения производительности труда, выгорания и ухудшения трудовой дисциплины.
Карен Шахназаров: «Я понимаю работодателей. Я тоже, как директор, конечно, с трудом представляю, как может такая студия, как «Мосфильм», работать в условиях четырехдневки. Мне думается, что на сегодняшний день эта идея недостаточно оформилась и для ее осуществления надо находить какие-то более гибкие формы. Тем более, я не очень понимаю, как в этом случае можно будет сохранить зарплаты. Деньги-то из воздуха не возьмешь! Так что, я думаю, следует внимательно рассматривать этот вопрос и не спешить с каким-то решением», - подчеркнул Карен Шахназаров в эфире НСН.
Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии. По его словам, Дамаск контролирует большую часть страны, исключение составляют провинция Идлиб и восточный берег реки Евфрат. Глава ведомства отметил, что страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни.
Карен Шахназаров: «Хорошая новость! Я много раз был в Сирии до войны и должен вам сказать, что это – прекрасная страна, сирийцы – прекрасный народ, толковый. И, конечно, страна была просто напичкана какими-то необыкновенными историческими древностями. Это, действительно, колыбель мировой цивилизации, и, конечно, мне было больно наблюдать за тем, что с ней происходило. Надеюсь, что ее народ сумеет восстановить страну. Помощь Российской Федерации была абсолютно оправдана. Я понимаю, есть критики этого решения, но, на самом деле, такая большая и важная страна, как Российская Федерация, не может оставаться в стороне от своих интересов, которые, да, простираются далеко за ее пределами», - заявил он НСН.
Пушилин: ДНР ставит перед собой задачу максимальной интеграции в российское пространство
Задачу максимальной интеграции в российское пространство ставит перед собой руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики. С таким заявлением выступил глава ДНР Денис Пушилин. При этом он подтвердил, что Донецк будет выполнять все положения Минских соглашений, которые, стоит отметить, такой вариант даже близко не предусматривают.
Карен Шахназаров: «Политика – это дело сложное. Здесь надо учитывать и взвешивать все возможные последствия. Но, из этой новости, все-таки, следует главная мысль: население Донецка и Луганска, конечно, находится на пределе терпения. И их можно понять. Невозможно представить жизнь, которой не живут на протяжении пяти лет. Какие бы высокие цели не ставила политика, нужно, конечно, принимать какие-то определенные решения», - отметил Карен Шахназаров, общаясь с НСН.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- Самолеты в Москву и Симферополь приземлились после сообщения об их минировании
- «Столица сваливается в глубокую осень»: Синоптик – о погоде на выходные
- Ушаков назвал условия для проведения саммита «нормандской четверки»
- Лучше, если раньше? Звездами становятся 11-летние спортсмены
- Украине предложили войти в состав России