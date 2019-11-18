Шахназаров: Белоруссии готовят украинский вариант

Карен Шахназаров: «Вообще, при том, что я понимаю, что насилие в семьях имеет место быть, меня очень беспокоит вопрос о том, насколько государство, все-таки, должно вмешиваться в такую личную сферу, частную сферу человеческих взаимоотношений. Эти взаимоотношения очень сложные. И в них можно допустить непростительные ошибки. Люди ссорятся, ссорятся ужасно, бывает, что доходит до насилия, но потом каким-то образом мирятся и каким-то образом находят варианты для дальнейшего сосуществования. А вот в случае вмешательства государства таких возможностей можно уже и не найти. Поэтому относиться к этому, на мой взгляд, нужно очень и очень осторожно. Я бы воздержался от вмешательства в частную жизнь человека», - подчеркнул Карен Шахназаров, общаясь с НСН.

