Шахназаров: Белоруссии готовят украинский вариант
Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Депутаты Госдумы предложили поправки в законопроект о домашнем насилии
Депутаты Госдумы предложили поправки в законопроект о домашнем насилии. В нем может появиться понятие «преследование» и ответственность за него. Преследование может выражаться в поиске человека, ведении устных, телефонных переговоров, посещении места работы, учебы и проживания. Под этот термин может попасть любое действие, из-за которого жертва будет испытывать страх за безопасность.
Карен Шахназаров: «Вообще, при том, что я понимаю, что насилие в семьях имеет место быть, меня очень беспокоит вопрос о том, насколько государство, все-таки, должно вмешиваться в такую личную сферу, частную сферу человеческих взаимоотношений. Эти взаимоотношения очень сложные. И в них можно допустить непростительные ошибки. Люди ссорятся, ссорятся ужасно, бывает, что доходит до насилия, но потом каким-то образом мирятся и каким-то образом находят варианты для дальнейшего сосуществования. А вот в случае вмешательства государства таких возможностей можно уже и не найти. Поэтому относиться к этому, на мой взгляд, нужно очень и очень осторожно. Я бы воздержался от вмешательства в частную жизнь человека», - подчеркнул Карен Шахназаров, общаясь с НСН.
Совет Евросоюза утвердил решение о подписании визового соглашения с Белоруссией
Совет Евросоюза утвердил решение о подписании визового соглашения с Белоруссией. Согласно документу, опубликованному в Официальном журнале блока, ЕС готов заключить договор об облегчении выдачи виз.
Карен Шахназаров: «Наши коллеги из Евросоюза ведь ничего просто так не делают. Казалось бы, с чего вдруг такое послабление Белоруссии? Видимо, все-таки, зреет некая тайная мысль каким-то образом с Белоруссией повторить украинский вариант. Так, во всяком случае, мыслится. Отчего бы Евросоюзу не заключить договор об упрощении выдачи виз с Российской Федерацией? Ведь очевидно, что никаким ущербом Евросоюзу это не грозит. Но, тем не менее, мы видим какое-то одностороннее движение в сторону Белоруссии. Посмотрим, как будут разворачиваться события, но, похоже, есть какие-то планы в отношении Белоруссии у наших европейски коллег», - предположил он в разговоре с НСН.
Китайские СМИ рассказали о слабых местах России
Китайские СМИ рассказали о слабых местах России. К ним отнесли проблему численности населения и трудности в управлении многонациональным народом. Кроме того, по мнению китайских журналистов, слабостями России еще являются мононаправленность экономики, неудачное географическое расположение страны, а также трудная обстановка в мире.
Карен Шахназаров: «Дело в том, что слабые места, о которых пишут китайские СМИ, можно расценить, и как достоинства. Большая численность населения – это еще не благо. Благо – это качество населения, его образованность, его пассионарность. Многонациональный народ – с одной стороны, это, вроде бы, слабость. А с другой стороны (и я думаю именно так) в этом – наша сила. Так что, я думаю, что китайские журналисты несколько преувеличили наши сложности», - заметил Карен Шахназаров в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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