Шахназаров назвал США гибнущей империей

Карен Шахназаров: «Я не большой поклонник рекламы. В первую очередь, надо думать о той рекламе, которая используется на телевидении во время фильмов. Потому что, на мой взгляд, это все ужасно. Люди снимают картины, у них есть какая-то мысль, идея, актеры играют и стараются получить эмоциональный отклик от зрителя, и тут ба-бах — памперсы какие-нибудь. Правильнее, мне кажется, вот этот вопрос рассмотреть», – делится он в эфире НСН.

