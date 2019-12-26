Шахназаров назвал США гибнущей империей

26 декабря 201920:00

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

США разрабатывает кибератаку против России

Газопровод «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на санкции. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак. Тем временем, в США начали разрабатывать тактику кибервойны против высших российских должностных лиц и бизнесменов. Газета The Washington Post пишет, что приказ о начале атаки может быть дан, если Москва попытается вмешаться в выборы в США в 2020 году.

Карен Шахназаров: «Я решил объединить эти две новости. Они показывают, что наш геополитический соперник перешел уже все, что называется, красные линии, и занимается откровенным бандитизмом. Я считаю, что США как империя гибнет. И, как свойственно великим империям, это происходит в очень болезненной форме. Я думаю, что давление будет нарастать. Надо быть готовыми к неожиданным поворотам в этой гигантской шахматной партии, которая называется современная мировая политика», – комментирует Карен Шахназаров в интервью НСН

2

Путину посоветовали выспаться

Сомнологи призвали российского лидера Владимира Путина выспаться. Ранее президент посетовал на нехватку сна.

Карен Шахназаров: «Честно говоря, на моей памяти, а я уже помню многих лидеров и Советского Союза, и предыдущего президента Российской Федерации, я не помню, чтобы кто-то так много работал на этом ответственном посту», – говорит он НСН

3

Время для рекламы в кинотеатрах хотят сократить

Госдума рассмотрит законопроект об ограничении рекламы в кинотеатрах перед трансляцией фильма – не более 10 минут.

Карен Шахназаров: «Я не большой поклонник рекламы. В первую очередь, надо думать о той рекламе, которая используется на телевидении во время фильмов. Потому что, на мой взгляд, это все ужасно. Люди снимают картины, у них есть какая-то мысль, идея, актеры играют и стараются получить эмоциональный отклик от зрителя, и тут ба-бах — памперсы какие-нибудь. Правильнее, мне кажется, вот этот вопрос рассмотреть», – делится он в эфире НСН

4

«Мосфильм» построит киноконцертный комплекс и новый съемочный павильон

В декабре организация получила разрешение на строительство на своей территории киноконцертного комплекса премиум-класса и нового съемочного павильона. 

Карен Шахназаров: «По проекту, это должно быть очень впечатляющее здание. Вход в киноконцерт будет с улицы для всех любителей кино, всего будет четыре зала. И будет построен новый, самый большой павильон в России. Такого строительства не велось с середины прошлого века», – рассказывает Карен Шахназаров в беседе с НСН

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Карен ШахназаровАвторские Новости