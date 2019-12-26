Шахназаров назвал США гибнущей империей
Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
США разрабатывает кибератаку против России
Газопровод «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на санкции. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак. Тем временем, в США начали разрабатывать тактику кибервойны против высших российских должностных лиц и бизнесменов. Газета The Washington Post пишет, что приказ о начале атаки может быть дан, если Москва попытается вмешаться в выборы в США в 2020 году.
Карен Шахназаров: «Я решил объединить эти две новости. Они показывают, что наш геополитический соперник перешел уже все, что называется, красные линии, и занимается откровенным бандитизмом. Я считаю, что США как империя гибнет. И, как свойственно великим империям, это происходит в очень болезненной форме. Я думаю, что давление будет нарастать. Надо быть готовыми к неожиданным поворотам в этой гигантской шахматной партии, которая называется современная мировая политика», – комментирует Карен Шахназаров в интервью НСН.
Путину посоветовали выспаться
Сомнологи призвали российского лидера Владимира Путина выспаться. Ранее президент посетовал на нехватку сна.
Карен Шахназаров: «Честно говоря, на моей памяти, а я уже помню многих лидеров и Советского Союза, и предыдущего президента Российской Федерации, я не помню, чтобы кто-то так много работал на этом ответственном посту», – говорит он НСН.
Время для рекламы в кинотеатрах хотят сократить
Госдума рассмотрит законопроект об ограничении рекламы в кинотеатрах перед трансляцией фильма – не более 10 минут.
Карен Шахназаров: «Я не большой поклонник рекламы. В первую очередь, надо думать о той рекламе, которая используется на телевидении во время фильмов. Потому что, на мой взгляд, это все ужасно. Люди снимают картины, у них есть какая-то мысль, идея, актеры играют и стараются получить эмоциональный отклик от зрителя, и тут ба-бах — памперсы какие-нибудь. Правильнее, мне кажется, вот этот вопрос рассмотреть», – делится он в эфире НСН.
«Мосфильм» построит киноконцертный комплекс и новый съемочный павильон
В декабре организация получила разрешение на строительство на своей территории киноконцертного комплекса премиум-класса и нового съемочного павильона.
Карен Шахназаров: «По проекту, это должно быть очень впечатляющее здание. Вход в киноконцерт будет с улицы для всех любителей кино, всего будет четыре зала. И будет построен новый, самый большой павильон в России. Такого строительства не велось с середины прошлого века», – рассказывает Карен Шахназаров в беседе с НСН.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- Украина договорилась о поставках американских «Джавелинов»
- В Москве сгорела могила Децла
- Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности
- Сестра и мать экс-сенатора Арашукова объявлены в розыск
- Верховный суд окончательно ликвидировал движение «За права человека»