Шахназаров: Хабаровская трагедия - это наша безалаберность и безответственность
Кинорежиссер Карен Шахназаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Против сотрудника МЧС, инспектировавшего лагерь «Холдоми», возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело на сотрудника управления надзорной деятельности Хабаровского МЧС Эдуарда Новгородцева. Следствие считает, что Новгородцев во время плановой проверки детского палаточного лагеря «Холдоми» в июле обнаружил нарушения противопожарных норм. При этом он не предпринял мер, чтобы руководство лагеря устранило нарушения.
Карен Шахназаров: «Совершенно очевидно, что в основе подобных трагедий лежит, прежде всего, безалаберность и безответственность, к сожалению, свойственная нам. Прежде всего, нужно самым серьезным образом заниматься профилактикой таких ЧП. Кроме того, извините, но есть еще такой момент, как воспитание. Надо с малолетства вдалбливать детям, что они должны соблюдать правила. Ведь у нас огромное количество бесконечных аварий. Надо посмотреть правде в глаза: мы просто занимаемся самоуничтожением», - заявил НСН Карен Шахназаров.
В Росприроднадзоре заявили об экологической катастрофе в Иркутской области
В Росприроднадзоре заявили об экологической катастрофе в Иркутской области. Глава ведомства предупредила о риске второго Чернобыля. Светлана Радионова заявила, что ведомство настаивает на создании госпрограммы по рекультивации территории завода «Усолье-хим-пром». В ином случае регион ожидает глобальная экологическая катастрофа.
Карен Шахназаров: «Знаете, когда речь идет об экологии, все равно есть ощущение, что это где-то далеко и нас не касается. Но когда я в этом году увидел обмелевшую Волгу, вдруг понял: ребята это – дело серьезное. Мы жили в стране, ресурсы которой казались нам бесконечными. Полно лесов, воды. Мы думали, что с таким богатством нам никогда ничего грозить не будет. Но, похоже, эту страну мы уже доводим до точки»,- подчеркнул он, общаясь с НСН.
В Moody’s оценили шансы на сближение России и Украины
Аналитики рейтингового агентства Moody’s провели исследование шансов на сближение Украины с Россией после состоявшихся выборов в Верховную раду. Эксперты считают, что заметная нормализация отношений с Россией при новом правительстве маловероятна. Однако позиция киевских властей будет скорей оборонительной, нежели конфронтационной.
Карен Шахназаров: «Я согласен с агентством Moody’s и тоже считаю, что вряд ли нормализации отношений стоит ждать в ближайшее время. Мы должны прямо сказать: прошедшие выборы продемонстрировали, что, в общем, народ Украины не хочет сближения с Российской Федерацией. И тут надо оставить о том, что, дескать, это начальство плохое, а народ совсем ни при чем. Слушайте, народ выбирает свою судьбу, и это – его право. Народ голосует за тех людей, в которых верит. А те люди, за которых голосуют, в своем большинстве настроены антироссийски. Это видно по их устремлениям и декларациям. В такой ситуации, на мой взгляд, никакое сближение невозможно. Возможны некие хитрости или какие-то маневры, но сближения, на мой взгляд, в ближайшее время не будет. И мы все должны отдавать себе в этом отчет», - заметил Карен Шахназаров в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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