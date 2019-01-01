Шахназаров: Хабаровская трагедия - это наша безалаберность и безответственность

Карен Шахназаров: «Я согласен с агентством Moody’s и тоже считаю, что вряд ли нормализации отношений стоит ждать в ближайшее время. Мы должны прямо сказать: прошедшие выборы продемонстрировали, что, в общем, народ Украины не хочет сближения с Российской Федерацией. И тут надо оставить о том, что, дескать, это начальство плохое, а народ совсем ни при чем. Слушайте, народ выбирает свою судьбу, и это – его право. Народ голосует за тех людей, в которых верит. А те люди, за которых голосуют, в своем большинстве настроены антироссийски. Это видно по их устремлениям и декларациям. В такой ситуации, на мой взгляд, никакое сближение невозможно. Возможны некие хитрости или какие-то маневры, но сближения, на мой взгляд, в ближайшее время не будет. И мы все должны отдавать себе в этом отчет», - заметил Карен Шахназаров в эфире НСН.

