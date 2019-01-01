Шахназаров: Здоровый консерватизм россияне должны сохранить навсегда
Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
МВД будет принимать жесткие меры за провокации с наркотиками
Министерство внутренних дел России будет принимать самые жесткие меры к своим сотрудникам за провокации с наркотиками при сборе доказательств, заявил первый замглавы ведомства Александр Горовой.
Карен Шахназаров: «Хотелось бы, чтобы эта новость сопровождалась и какими-то мерами по усилению борьбы с наркотиками. Это должно идти параллельно. Да, недопустимо провоцировать людей, но надо создавать такие условия, при которых торговля наркотиками была бы опасна, серьезна, и строго наказуема. На мой взгляд, у нас такая борьба ведется недостаточно. Наркотики – это огромное зло, которое уносит жизни тысяч россиян (прежде всего, молодежи), поэтому меры по усилению борьбы с наркобизнесом просто необходимы»,- констатировал в эфире НСН Карен Шахназаров.
ВСУ обстреляли окраины и пригород Донецка
Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли массированный артиллерийский удар по окраинам и пригороду Донецка.
Карен Шахназаров: «Как я понимаю, господин Зеленский, каr президент Украины, является и верховным главнокомандующим этой страны. Вполне возможно, что ему не дают сменить правительство, провести назначения, но вот отдать приказ о прекращении огня – в его силах. И если какие-то военные подразделения не подчиняются приказу президента, в его силах наказать военных, которые не выполняют приказ главнокомандующего. Но, тем не менее, посмотрите, мы постоянно слышим о новых обстрелах, о продолжении войны, которой конца и края не видно. Из этого можно сделать вывод, что господин Зеленский, несмотря н свои клятвенные обещания непременно прекратить войну, делать этого не хочет. Как по-другому это понимать? И, конечно, это очень печально. Гибнут люди, продолжают гибнуть мирные жители и конца и края этому нет», - заявил он НСН.
Четверть россиян негативно относятся к сожительству
Четверть россиян негативно относятся к сожительству и считают его недопустимым. Нормой совместное проживание молодых людей без брака назвали 27 % респондентов, еще 48 % опрошенных считают приемлемым сожительство до рождения ребенка.
Карен Шахназаров: «Мне нравится этот консерватизм россиян. Все-таки, приверженность традициям – это, вообще, свойство российского народа. В этом есть, конечно, и свои минусы, но, безусловно, есть и плюсы. Надеюсь, что этот здоровый консерватизм сохранится в душах россиян навсегда»,- заметил Карен Шахназаров, в общаясь с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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