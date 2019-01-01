Авторские новости

Шахназаров: Здоровый консерватизм россияне должны сохранить навсегда

19 июня20:00

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

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МВД будет принимать жесткие меры за провокации с наркотиками

Министерство внутренних дел России будет принимать самые жесткие меры к своим сотрудникам за провокации с наркотиками при сборе доказательств, заявил первый замглавы ведомства Александр Горовой.

Карен Шахназаров: «Хотелось бы, чтобы эта новость сопровождалась и какими-то мерами по усилению борьбы с наркотиками. Это должно идти параллельно. Да, недопустимо провоцировать людей, но надо создавать такие условия, при которых торговля наркотиками была бы опасна, серьезна, и строго наказуема. На мой взгляд, у нас такая борьба ведется недостаточно. Наркотики – это огромное зло, которое уносит жизни тысяч россиян (прежде всего, молодежи), поэтому меры по усилению борьбы с наркобизнесом просто необходимы»,- констатировал в эфире НСН Карен Шахназаров. 

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ВСУ обстреляли окраины и пригород Донецка

Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли массированный артиллерийский удар по окраинам и пригороду Донецка.

Карен Шахназаров: «Как я понимаю, господин Зеленский, каr президент Украины, является и верховным главнокомандующим этой страны. Вполне возможно, что ему не дают сменить правительство, провести назначения, но вот отдать приказ о прекращении огня – в его силах. И если какие-то военные подразделения не подчиняются приказу президента, в его силах наказать военных, которые не выполняют приказ главнокомандующего. Но, тем не менее, посмотрите, мы постоянно слышим о новых обстрелах, о продолжении войны, которой конца и края не видно. Из этого можно сделать вывод, что господин Зеленский, несмотря н свои клятвенные обещания непременно прекратить войну, делать этого не хочет. Как по-другому это понимать? И, конечно, это очень печально. Гибнут люди, продолжают гибнуть мирные жители и конца и края этому нет», - заявил он НСН.   

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Четверть россиян негативно относятся к сожительству

Четверть россиян негативно относятся к сожительству и считают его недопустимым. Нормой совместное проживание молодых людей без брака назвали 27 % респондентов, еще 48 % опрошенных считают приемлемым сожительство до рождения ребенка.

Карен Шахназаров: «Мне нравится этот консерватизм россиян. Все-таки, приверженность традициям – это, вообще, свойство российского народа. В этом есть, конечно, и свои минусы, но, безусловно, есть и плюсы. Надеюсь, что этот здоровый консерватизм сохранится в душах россиян навсегда»,- заметил Карен Шахназаров, в общаясь с НСН

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:Карен ШахназаровАвторские Новости