Шахназаров: Здоровый консерватизм россияне должны сохранить навсегда

Карен Шахназаров: «Как я понимаю, господин Зеленский, каr президент Украины, является и верховным главнокомандующим этой страны. Вполне возможно, что ему не дают сменить правительство, провести назначения, но вот отдать приказ о прекращении огня – в его силах. И если какие-то военные подразделения не подчиняются приказу президента, в его силах наказать военных, которые не выполняют приказ главнокомандующего. Но, тем не менее, посмотрите, мы постоянно слышим о новых обстрелах, о продолжении войны, которой конца и края не видно. Из этого можно сделать вывод, что господин Зеленский, несмотря н свои клятвенные обещания непременно прекратить войну, делать этого не хочет. Как по-другому это понимать? И, конечно, это очень печально. Гибнут люди, продолжают гибнуть мирные жители и конца и края этому нет», - заявил он НСН.

