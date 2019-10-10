Шахназаров: Люди у нас терпеливые, но, видимо, этому терпению приходит конец

Карен Шахназаров: «Я совершенно не сомневаюсь, что Владимир Александрович Зеленский хотел бы закончить эту войну. У меня нет сомнений в его миролюбии. Но, мне кажется, что для этого нужны два важных решения с его стороны. Во-первых, нужно подавить украинский национализм. Без этого никакого прекращения войны не будет. И это, безусловно, требует волевого решения от президента Украины. Во-вторых, прежде, чем встречаться с Путиным, ему нужно встретиться с людьми, которые возглавляют ЛНР и ДНР, не называя их сепаратистами, бандитами и террористами», - отметил он, общаясь с НСН.

