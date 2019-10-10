Шахназаров: Люди у нас терпеливые, но, видимо, этому терпению приходит конец
Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Приток мигрантов в Россию по итогам 2019 года должен стать рекордным за последние 10 лет
Приток мигрантов в Россию по итогам 2019 года должен стать рекордным за последние 10 лет. Об этом заявили эксперты Российского экономического университета имени Плеханова. Однако они подчеркнули, что в абсолютных показателях их общее число составляет всего 8% от населения страны.
Карен Шахназаров: «Вообще, 8% от почти 150 млн – это больше 10 млн. Страна с такой огромной территорией и относительно небольшим населением нуждается в мигрантах, но, мне кажется, это нужно каким-то образом упорядочить. И Соединенные Штаты, и Канада, и Австралия, например, привлекают нужных мигрантов и работают с ними: они помогают им устроиться, ассимилироваться, и, мне кажется, что это важно. 8% от населения страны – это серьезная цифра, повторюсь. Поэтому, мне кажется, этот вопрос надо как-то продумывать и решать», - заявил НСН Карен Шахназаров.
Зеленский заявил, что пока его встреча с Путиным не планируется
В ходе пресс-конференции президент Украины подчеркнул, что конфликт в Донбассе может обсуждаться в двух форматах - на встрече в рамках «нормандского саммита» и на личной встрече с российским коллегой. Последняя, по словам Зеленского, пока не планируется. При этом, по мнению украинского лидера, их личная встреча с Владимиром Путиным «должна состояться, если они хотят закончить войну».
Карен Шахназаров: «Я совершенно не сомневаюсь, что Владимир Александрович Зеленский хотел бы закончить эту войну. У меня нет сомнений в его миролюбии. Но, мне кажется, что для этого нужны два важных решения с его стороны. Во-первых, нужно подавить украинский национализм. Без этого никакого прекращения войны не будет. И это, безусловно, требует волевого решения от президента Украины. Во-вторых, прежде, чем встречаться с Путиным, ему нужно встретиться с людьми, которые возглавляют ЛНР и ДНР, не называя их сепаратистами, бандитами и террористами», - отметил он, общаясь с НСН.
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Карен Шахназаров: «Я много раз говорил: в нашей стране нужно серьезно заняться улучшением материального благосостояния, в первую очередь, медицинских работников и учителей. Первое - это здоровье нации, второе – это ее будущее. А пока те зарплаты, которые получают люди, работающие в этих сферах (особенно в провинции) совершенно не соответствуют современному уровню. Люди у нас терпеливые, но, видимо, сейчас терпение уже на исходе. И, мне кажется, с этим решительно нужно что-то делать. И, в первую очередь, повышать зарплату нашим медикам и педагогам», - заметил Карен Шахназаров в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.