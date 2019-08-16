Шахназаров: Люди должны понимать, за кого они голосуют

Карен Шахназаров: «Если судить по тем митингам, которые у нас заварились, определенный интерес к выборам есть. Другой вопрос, что не очень понятно, кого там не зарегистрировали, и кто за этих людей ратует. Какая-то полная каша. И это говорит о том, что сложившаяся система переживает серьезный кризис. Видимо, стоит подумать о том, как создать у людей ощущение, что они хоть как-то будут причастны к этим выборам. Они должны знать, за кого они голосуют, и чего, собственно, ожидать от местных органов власти. Я думаю, в этом самая большая проблема. Причем, актуальна она не только у нас. В других странах примерно то же самое», - заявил он НСН.

