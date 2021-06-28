Анна Шафран: TikTok – лидер деструктивного контента

Телеведущая Анна Шафран в качестве гостя «Авторских новостей» подготовила топ главных новостей дня, на ее взгляд.

1

Правительство России выделит более 46 млрд рублей на пособия беременным и одиноким родителям

Более 400 тысяч беременных россиянок, испытывающих финансовые трудности, смогут получать по 6,3 тысячи рублей ежемесячно. На выплаты этой категории граждан направят около 10 млрд рублей.

Анна Шафран: «Отличная новость и очень воодушевляет. Но очень бы хотелось надеяться на то, что это только начало. Как мне кажется, вообще не должно быть у нас в стране, по возможности, одиноких родителей. А если женщина беременна, то она должна быть обязательно беременна в браке, и в семье. Самое главное, на что должна быть нацелена государственная политика, на мой взгляд, это укрепление института семьи и создание семей», - сказала она.

2

Операторов связи назвали загрязнителями природы

Эксперты считают, что их отрицательное влияние на окружающую среду через 10 лет будет сильнее, чем в строительной отрасли. 

Анна Шафран: «Интересная новость, потому что с одной стороны, как мне кажется, она может укладываться в ту самую повестку, которая называется «зеленой», которую активно двигают наши геополитические оппоненты – США. Как это часто бывает, под личиной добра и заботой о всеобщем благе, они пытаются, таким образом, через «зеленую» повестку и навязывание повышенных налогов, затормозить развитие стран-конкурентов, которые, развивая свою промышленность, пользуются традиционными источниками энергии, такими как нефть и газ. Абсолютно понятно, что «зеленая» энергетика сегодня не в состоянии предоставить те мощности для мировой экономики, с которыми она могла бы дальше успешно развиваться, но, как мы видим, это и не в интересах Соединенных Штатов, которые сами хотят править бал на мировых рынках», - добавила журналист. 

3

TikTok признали лидером по распространению контента о суициде

Соответствующее исследование провели эксперты Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров.

Анна Шафран: «Для меня в этой новости удивительно, только то, что сейчас TikTok признан лидером по распространению контента о суициде. TikTok – в принципе лидер по распространению всякого деструктивного контента в сети. Это уже давным-давно доказано неоднократно», - отметила телеведущая. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил МишустинСоцсети
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