Анна Шафран: TikTok – лидер деструктивного контента
Телеведущая Анна Шафран в качестве гостя «Авторских новостей» подготовила топ главных новостей дня, на ее взгляд.
Правительство России выделит более 46 млрд рублей на пособия беременным и одиноким родителям
Более 400 тысяч беременных россиянок, испытывающих финансовые трудности, смогут получать по 6,3 тысячи рублей ежемесячно. На выплаты этой категории граждан направят около 10 млрд рублей.
Анна Шафран: «Отличная новость и очень воодушевляет. Но очень бы хотелось надеяться на то, что это только начало. Как мне кажется, вообще не должно быть у нас в стране, по возможности, одиноких родителей. А если женщина беременна, то она должна быть обязательно беременна в браке, и в семье. Самое главное, на что должна быть нацелена государственная политика, на мой взгляд, это укрепление института семьи и создание семей», - сказала она.
Операторов связи назвали загрязнителями природы
Эксперты считают, что их отрицательное влияние на окружающую среду через 10 лет будет сильнее, чем в строительной отрасли.
Анна Шафран: «Интересная новость, потому что с одной стороны, как мне кажется, она может укладываться в ту самую повестку, которая называется «зеленой», которую активно двигают наши геополитические оппоненты – США. Как это часто бывает, под личиной добра и заботой о всеобщем благе, они пытаются, таким образом, через «зеленую» повестку и навязывание повышенных налогов, затормозить развитие стран-конкурентов, которые, развивая свою промышленность, пользуются традиционными источниками энергии, такими как нефть и газ. Абсолютно понятно, что «зеленая» энергетика сегодня не в состоянии предоставить те мощности для мировой экономики, с которыми она могла бы дальше успешно развиваться, но, как мы видим, это и не в интересах Соединенных Штатов, которые сами хотят править бал на мировых рынках», - добавила журналист.
TikTok признали лидером по распространению контента о суициде
Соответствующее исследование провели эксперты Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров.
Анна Шафран: «Для меня в этой новости удивительно, только то, что сейчас TikTok признан лидером по распространению контента о суициде. TikTok – в принципе лидер по распространению всякого деструктивного контента в сети. Это уже давным-давно доказано неоднократно», - отметила телеведущая.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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