Анна Шафран: TikTok – лидер деструктивного контента

Анна Шафран: «Интересная новость, потому что с одной стороны, как мне кажется, она может укладываться в ту самую повестку, которая называется «зеленой», которую активно двигают наши геополитические оппоненты – США. Как это часто бывает, под личиной добра и заботой о всеобщем благе, они пытаются, таким образом, через «зеленую» повестку и навязывание повышенных налогов, затормозить развитие стран-конкурентов, которые, развивая свою промышленность, пользуются традиционными источниками энергии, такими как нефть и газ. Абсолютно понятно, что «зеленая» энергетика сегодня не в состоянии предоставить те мощности для мировой экономики, с которыми она могла бы дальше успешно развиваться, но, как мы видим, это и не в интересах Соединенных Штатов, которые сами хотят править бал на мировых рынках», - добавила журналист.

