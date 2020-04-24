Сергей Воронов оценил новую песню Rolling Stones

Сергей Воронов: «Нам-то с вами известно, потому что мы в таком же [городе] живем, особенно сейчас, когда все сидят по домам и нет возможности общаться, а на улицах пусто. В принципе, об этом эта песня. Отличная песня, послушайте», – советует Сергей Воронов слушателям НСН.

