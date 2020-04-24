Сергей Воронов оценил новую песню Rolling Stones
Лидер группы «Crossroadz» Сергей Воронов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Rolling Stones выпустили новый сингл за восемь лет
Легендарная британская рок-группа Rolling Stones выпустила новый сингл под названием Living in a Ghost Town («Жизнь в городе-призраке») – он стал первым за восемь лет.
Сергей Воронов: «Нам-то с вами известно, потому что мы в таком же [городе] живем, особенно сейчас, когда все сидят по домам и нет возможности общаться, а на улицах пусто. В принципе, об этом эта песня. Отличная песня, послушайте», – советует Сергей Воронов слушателям НСН.
Российским чекушкам грозит исчезновение
В России с первого июня могут исчезнуть чекушки из-за нового ГОСТа, который запрещает использовать малые емкостей для крепкого алкоголя.
Сергей Воронов: «Я не очень согласен. Мне кажется, лучше малые ёмкости, чем большие. Иначе мы все сопьемся на этом карантине», – рассуждает он в эфире НСН.
Житель Нью-Йорка пробежал марафон на своей крыше
Житель Нью-Йорка пробежал Бостонский марафон на крыше своего дома. Для этого ему потребовалось сделать более одной тысячи кругов. Дистанция заняла у него больше пяти часов.
Сергей Воронов: «Пять часов, кстати, не так плохо для бега по крыше. Я бегаю из комнаты в кухню, иногда, то есть бегал. Сейчас что-то не очень, надо возобновить эту беготню, потому что, должен признаться, вес я набираю», – отмечает музыкант в беседе с НСН.
В условиях карантина дикие животные начали выходить к людям в города
Группа пингвинов попала на видео во время прогулки по пустынным улицам южноафриканского города. А кенгуру заметили на опустевших улицах Австралии.
Сергей Воронов: «Я вот думаю, было бы неплохо, если бы по Москве тоже гуляли бы пингвины и кенгуру, другие экзотические животные. Потому что выходишь в магазин, а на улице пусто, и как-то довольно «стремно» становится», – признается он НСН.
В Италии оштрафовали выгуливавшую черепаху женщину
В Италии оштрафовали женщину, которая без поводка выгуливала черепаху.
Сергей Воронов: «Без поводка, но явно не без повода», – подытоживает Сергей Воронов в интервью НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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