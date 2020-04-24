Сергей Воронов оценил новую песню Rolling Stones

Лидер группы «Crossroadz» Сергей Воронов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Rolling Stones выпустили новый сингл за восемь лет

Легендарная британская рок-группа Rolling Stones выпустила новый сингл под названием Living in a Ghost Town («Жизнь в городе-призраке») – он стал первым за восемь лет.

Сергей Воронов: «Нам-то с вами известно, потому что мы в таком же [городе] живем, особенно сейчас, когда все сидят по домам и нет возможности общаться, а на улицах пусто. В принципе, об этом эта песня. Отличная песня, послушайте», – советует Сергей Воронов слушателям НСН.

2

Российским чекушкам грозит исчезновение

В России с первого июня могут исчезнуть чекушки из-за нового ГОСТа, который запрещает использовать малые емкостей для крепкого алкоголя.

Сергей Воронов: «Я не очень согласен. Мне кажется, лучше малые ёмкости, чем большие. Иначе мы все сопьемся на этом карантине», – рассуждает он в эфире НСН.

3

Житель Нью-Йорка пробежал марафон на своей крыше

Житель Нью-Йорка пробежал Бостонский марафон на крыше своего дома. Для этого ему потребовалось сделать более одной тысячи кругов. Дистанция заняла у него больше пяти часов. 

Сергей Воронов: «Пять часов, кстати, не так плохо для бега по крыше. Я бегаю из комнаты в кухню, иногда, то есть бегал. Сейчас что-то не очень, надо возобновить эту беготню, потому что, должен признаться, вес я набираю», – отмечает музыкант в беседе с НСН.

4

В условиях карантина дикие животные начали выходить к людям в города

Группа пингвинов попала на видео во время прогулки по пустынным улицам южноафриканского города. А кенгуру заметили на опустевших улицах Австралии.

Сергей Воронов: «Я вот думаю, было бы неплохо, если бы по Москве тоже гуляли бы пингвины и кенгуру, другие экзотические животные. Потому что выходишь в магазин, а на улице пусто, и как-то довольно «стремно» становится», – признается он НСН.

5

В Италии оштрафовали выгуливавшую черепаху женщину

В Италии оштрафовали женщину, которая без поводка выгуливала черепаху.

Сергей Воронов: «Без поводка, но явно не без повода», – подытоживает Сергей Воронов в интервью НСН.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: из личного архива
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