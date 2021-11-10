Сергей Галанин оценил комедийный фильм ужасов с участием Foo Fighters

Сергей Галанин: «Вот и не знаешь, как к этому относиться. С одной, сторны, когда стоишь на сцене, то не очень-то и владеешь ситуацией в зале, я это знаю по собственному опыту. У нас, слава Богу, до таких страшных моментов на концертах не доходило. Но если я что-то вдруг замечал, конечно, всегда успокаивал и утрясал эту ситуацию. Родным и близким погибших хочется сказать, что мы с вами и это большая трагедия! У кого-то это событие может вызвать страх перед походом на концерт. Нам, людям на сцене, от этого очень обидно. Возвращаясь к самому происшествию, конечно, основные вопросы тут к охране. Дорогим зарубежным коллегам хочется посоветовать брать пример с фестиваля «НАШЕСТВИЕ», сколько лет фестиваль уже проходит и ни разу там ничего подобного, слава Богу, не случалось», - поделился музыкант.

