Сергей Галанин оценил комедийный фильм ужасов с участием Foo Fighters
Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин специально для НСН подготовил топ главных новостей из мира музыки, на его взгляд
Трагедия на концерте рэпера Трэвиса Скотта – самое обсуждаемое событие
Во время выступления музыканта, погибли восемь человек, в том числе подростки 14 и 16 лет. Кроме того, более 300 зрителей получили травмы. Отмечается, что рэпер несколько раз прерывал концерт, обращая внимание охраны на зрителей, но затем продолжал выступление. Трэвис Скотт заявил, что вернет деньги посетителям этого мероприятия. А пользователи Spotify объявили бойкот музыканту после давки на концерте.
Сергей Галанин: «Вот и не знаешь, как к этому относиться. С одной, сторны, когда стоишь на сцене, то не очень-то и владеешь ситуацией в зале, я это знаю по собственному опыту. У нас, слава Богу, до таких страшных моментов на концертах не доходило. Но если я что-то вдруг замечал, конечно, всегда успокаивал и утрясал эту ситуацию. Родным и близким погибших хочется сказать, что мы с вами и это большая трагедия! У кого-то это событие может вызвать страх перед походом на концерт. Нам, людям на сцене, от этого очень обидно. Возвращаясь к самому происшествию, конечно, основные вопросы тут к охране. Дорогим зарубежным коллегам хочется посоветовать брать пример с фестиваля «НАШЕСТВИЕ», сколько лет фестиваль уже проходит и ни разу там ничего подобного, слава Богу, не случалось», - поделился музыкант.
Foo Fighters снялись в комедийном фильме ужасов
Фильм рассказывает о том, как Foo Fighters переезжают в особняк Энсино в Калифорнии, который «пропитан ужасной историей рок-н-ролла», чтобы записать новый альбом. Однако по прибытии Грол «сталкивается со сверхъестественными силами, которые угрожают как записи альбома, так и жизни участников группы».
Сергей Галанин: «Я припоминаю клип на одну из их песен, где события разворачиваются в самолете, а Грол играет сразу нескольких персонажей, включая стюардессу и пилота. Мне, кажется, у него это здорово получается, он хороший актер. Я думаю, фильм, в котором группа снялась, будет интересным», - резюмировал артист.
Группа СерьГа даст юбилейные концерты в Москве и Санкт-Петербурге
25 ноября коллектив выступит в БКЗ в северной столице с программой «Сергей Галанин 6:0» - Большой юбилейный концерт с симфоническим оркестром, 2 декабря группа сыграет в Москве в "Crocus City Hall", на сцену выйдут ВИА "Борщевик", оркестр "Глобалис" и специальные гости.
Сергей Галанин: «25 ноября в Санкт-Петербурге мы играем с симфоническим оркестром и приготовили множество сюрпризов для зрителей. Те, кто на наших концертах бывал, знает, что мы играем долго, нудно. Приходите, будет весело и в Петербурге, и в Москве!» - в шутливой манере пригласил собеседник НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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