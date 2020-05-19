Сенатор Калашников назвал пиаром идею повышения возраста продажи алкоголя
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин провел совещание с правительством по вопросу выплат медикам
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с выплатами медикам. До этого глава государства поручил ввести ежемесячные доплаты на три месяца для медперсонала, которые работает с коронавирусными больными. Врачи должны получать по 80 тысяч в месяц, средний медперсонал и врачи скорой помощи — по 50 тысяч, младший медперсонал, фельдшеры, медсёстры и водители скорой помощи — по 25 тысяч рублей. Однако во многих регионах медики получили значительно меньше, поскольку руководство считало отработанные часы.
Сергей Калашников: «Мне кажется, очень важно, что Владимир Владимирович обратил внимание на то, что прямые указания, к сожалению, чиновниками не исполняются. Я думаю, что после такого усиленного контроля со стороны президента все выплаты будут сделаны. Кстати, наиболее передовые руководители территорий, например, в Брянской области, несмотря на имеющуюся ошибку в постановлении правительства, изначально начали выплачивать медперсоналу необходимые суммы независимо от какого-либо количества часов», — отметил в эфире НСН Сергей Калашников.
Совфед выступил за повышение возраста продажи алкоголя
Совет Федерации РФ выступил за повышение возраста продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Минздрав России уже одобрил идею.
Сергей Калашников: «Идею выдвинул мой коллега сенатор Валерий Рязанский. Инициатива не новая, на мой взгляд, пустая. Во-первых, здесь есть принципиальные ограничения, связанные с понятием взрослости и ответственности человека. Если мы человеку в 18 лет доверяем автомат, а водку он купить не может, то в этом есть некая несправедливость. Но самое главное не это. Конечно, повышение возраста не даст никакого ограничения на то, чтобы люди меньше пили. Это зависит совсем от других причин, в России купить водку ни в 18, ни в 21 год проблемы не составляет. Я считаю, что это как раз пример пиара, не имеющего под собой никакого реального жизненного понимания и направленности на улучшение жизни людей», — поделился своим мнением он со слушателями НСН.
Франция и Германия создают фонд для восстановления экономики ЕС
Франция и Германия решили создать фонд для восстановления экономики Евросоюза с первоначальным капиталом 500 миллиардов евро.
Сергей Калашников: «Я считаю, что это очень показательное решение, важное для Евросоюза. Поэтому создание условий для объединения усилий является, на мой взгляд, важным шагом по подъему экономики ЕС. И я думаю, что России тоже нужно найти необходимые возможности объединения с другими странами», — предположил Сергей Калашников в интервью НСН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
300 тыс.+9 263 / сут.
Умерли
2 837+115 / сут.
Выздоровели
76 130+5 921 / сут.
- В Подмосковье в результате жесткой посадки вертолета МИ-8 погиб экипаж
- В Петербурге временно запретили прощание с умершими
- Налог на вменённый доход решено не продлять
- Собянин раскрыл, когда москвичам разрешат гулять
- В СК подтвердили возбуждение дела против мэра Азова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru