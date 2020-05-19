Сенатор Калашников назвал пиаром идею повышения возраста продажи алкоголя

Сергей Калашников: «Идею выдвинул мой коллега сенатор Валерий Рязанский. Инициатива не новая, на мой взгляд, пустая. Во-первых, здесь есть принципиальные ограничения, связанные с понятием взрослости и ответственности человека. Если мы человеку в 18 лет доверяем автомат, а водку он купить не может, то в этом есть некая несправедливость. Но самое главное не это. Конечно, повышение возраста не даст никакого ограничения на то, чтобы люди меньше пили. Это зависит совсем от других причин, в России купить водку ни в 18, ни в 21 год проблемы не составляет. Я считаю, что это как раз пример пиара, не имеющего под собой никакого реального жизненного понимания и направленности на улучшение жизни людей», — поделился своим мнением он со слушателями НСН.

