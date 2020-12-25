Сафронов объяснил, как Прилепин стал популярнее Пушкина

Никас Сафронов : «У меня лично отношение к этому двойственное. С одной стороны, рядом с Пушкиным эти уважаемые писатели не стоят. А с другой стороны, ничего удивительного в этом нет. Это на самом деле самые читаемые авторы, это отражение не высокой литературы, а сегодняшнего книжного рынка. И это происходит и на Западе. Там часто знают больше современных писателей, чьи произведения экранизируют, например, авторов "Властелина колец" или "Гарри Поттера". А классику забывают», – выразил он свое мнение в разговоре с НСН.

