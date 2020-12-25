Сафронов объяснил, как Прилепин стал популярнее Пушкина
Художник специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россияне назвали главные достижения 2020 года
Жители России назвали главной победой в 2020 году изобретение вакцины от коронавируса, сообщает ВЦИОМ. В тройку значимых достижений уходящего года также вошли урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Никас Сафронов : «Это говорит о мудрости нашего народа. Действительно, эти достижения – и научные и политические – самые выдающиеся в этом году. Я полностью с этим согласен», – сказал в эфире НСН Никас Сафронов.
Глава Минкультуры выступила против мата в кино и театре
Глава Минкультуры Ольга Любимова считает недопустимым цензуру в искусстве и использование ненормативной лексики в театральных постановках и в кино. Об этом чиновница рассказала «Интерфаксу».
Никас Сафронов : «С ней можно согласиться на сто процентов, потому что слова "культура" и "ненормативная лексика" в одном ряду стоять не могут. Иногда сидишь в театре или в кино, а там происходит непонятно что: в словах, в действиях. И ты испытываешь неловкость перед теми людьми, детьми, которые сидят рядом. Пусть все будет достойно, как и положено культуре», – прокомментировал он в интервью НСН.
Минкульт хочет учредить звание «Заслуженный писатель»
Министерство культуры хочет учредить в России звание «Заслуженный писатель».
Никас Сафронов : «Это правильно. Писатели никакими званиями, в отличие от других деятелей культуры, не были отмечены, поэтому это будет справедливо. Писатели, кстати, у нас и поэты замечательные. И пусть они получают дивиденды от своих трудов от государства гордо, но и спонсорская поддержка тоже не помешает», – отметил он в беседе с НСН.
Акунин и Прилепин оказались популярнее Пушкина
В рейтинге самых популярных у россиян деятелей культуры из числа писателей Александр Пушкин уступил лидерские позиции Захару Прилепину и Борису Акунину. Об этом пишет ВЦИОМ.
Никас Сафронов : «У меня лично отношение к этому двойственное. С одной стороны, рядом с Пушкиным эти уважаемые писатели не стоят. А с другой стороны, ничего удивительного в этом нет. Это на самом деле самые читаемые авторы, это отражение не высокой литературы, а сегодняшнего книжного рынка. И это происходит и на Западе. Там часто знают больше современных писателей, чьи произведения экранизируют, например, авторов "Властелина колец" или "Гарри Поттера". А классику забывают», – выразил он свое мнение в разговоре с НСН.
Стали известны заветные желания россиян
Многие россияне хотят пожелать в новогоднюю ночь здоровья и загадать окончание пандемии, пишут «Известия».
Никас Сафронов : «Это именно то, о чем сейчас все думают и мечтают. Я бы сюда еще добавил удачу. На "Титанике" все были здоровы и богаты, но не все достигли точки назначения», – подытожил в эфире НСН Никас Сафронов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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