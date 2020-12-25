Сафронов объяснил, как Прилепин стал популярнее Пушкина

Художник специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Россияне назвали главные достижения 2020 года

Жители России назвали главной победой в 2020 году изобретение вакцины от коронавируса, сообщает ВЦИОМ. В тройку значимых достижений уходящего года также вошли урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Никас Сафронов : «Это говорит о мудрости нашего народа. Действительно, эти достижения – и научные и политические – самые выдающиеся в этом году. Я полностью с этим согласен», – сказал в эфире НСН Никас Сафронов.

2

Глава Минкультуры выступила против мата в кино и театре

Глава Минкультуры Ольга Любимова считает недопустимым цензуру в искусстве и использование ненормативной лексики в театральных постановках и в кино. Об этом чиновница рассказала «Интерфаксу».

Никас Сафронов : «С ней можно согласиться на сто процентов, потому что слова "культура" и "ненормативная лексика" в одном ряду стоять не могут. Иногда сидишь в театре или в кино, а там происходит непонятно что: в словах, в действиях. И ты испытываешь неловкость перед теми людьми, детьми, которые сидят рядом. Пусть все будет достойно, как и положено культуре», – прокомментировал он в интервью НСН.

3

Минкульт хочет учредить звание «Заслуженный писатель»

Министерство культуры хочет учредить в России звание «Заслуженный писатель».

Никас Сафронов : «Это правильно. Писатели никакими званиями, в отличие от других деятелей культуры, не были отмечены, поэтому это будет справедливо. Писатели, кстати, у нас и поэты замечательные. И пусть они получают дивиденды от своих трудов от государства гордо, но и спонсорская поддержка тоже не помешает», – отметил он в беседе с НСН.

4

Акунин и Прилепин оказались популярнее Пушкина

В рейтинге самых популярных у россиян деятелей культуры из числа писателей Александр Пушкин уступил лидерские позиции Захару Прилепину и Борису Акунину. Об этом пишет ВЦИОМ.

Никас Сафронов : «У меня лично отношение к этому двойственное. С одной стороны, рядом с Пушкиным эти уважаемые писатели не стоят. А с другой стороны, ничего удивительного в этом нет. Это на самом деле самые читаемые авторы, это отражение не высокой литературы, а сегодняшнего книжного рынка. И это происходит и на Западе. Там часто знают больше современных писателей, чьи произведения экранизируют, например, авторов "Властелина колец" или "Гарри Поттера". А классику забывают», – выразил он свое мнение в разговоре с НСН.

5

Стали известны заветные желания россиян

Многие россияне хотят пожелать в новогоднюю ночь здоровья и загадать окончание пандемии, пишут «Известия».

Никас Сафронов : «Это именно то, о чем сейчас все думают и мечтают. Я бы сюда еще добавил удачу. На "Титанике" все были здоровы и богаты, но не все достигли точки назначения», – подытожил в эфире НСН Никас Сафронов.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: ukrworld.org
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