Сафронов о выходе с карантина, пенсиях для «матерей-героинь» и отдыхе на отечественных курортах

Никас Сафронов : «У нас были демографические проблемы в стране, особенно во время перестройки, было падение рождаемости. Сейчас государство всячески поощряет семейные ценности, очень хорошо сработал, кстати, материнский капитал. Если будут и другие преференции в адрес матерей, особенно матерей-героинь, это надо поддержать. В нашей семье было шесть детей, тогда государство нам постоянно помогало, это было замечательно и хорошо. Я думаю, если и сегодня будут те ценности, которые были в советское время, это тоже будет полезно и нужно», – отметил художник в эфире НСН.

