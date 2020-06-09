Сафронов о выходе с карантина, пенсиях для «матерей-героинь» и отдыхе на отечественных курортах
Художник Никас Сафронов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Песков: Снятие ограничений в Москве не является стремительным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что снятие ограничений в Москве не является стремительным, так как некоторые ограничения продолжают действовать.
Никас Сафронов : «Совершенно правильно сказал. Решение по снятию ограничений нужно принимать, исходя из конкретной ситуации. И если ситуация улучшается, надо продолжать снимать ограничения и дальше поэтапно. На мой взгляд, все идет пока очень хорошо», – поделился своим мнением со слушателями НСН Никас Сафронов.
В Госдуме предложили «матерям-героиням» досрочно уходить на пенсию
В Государственной думе предложили разрешить женщинам со званием «Мать-героиня» уходить досрочно на пенсию.
Никас Сафронов : «У нас были демографические проблемы в стране, особенно во время перестройки, было падение рождаемости. Сейчас государство всячески поощряет семейные ценности, очень хорошо сработал, кстати, материнский капитал. Если будут и другие преференции в адрес матерей, особенно матерей-героинь, это надо поддержать. В нашей семье было шесть детей, тогда государство нам постоянно помогало, это было замечательно и хорошо. Я думаю, если и сегодня будут те ценности, которые были в советское время, это тоже будет полезно и нужно», – отметил художник в эфире НСН.
Опрос: Россияне собрались этим летом отдыхать за границей
Больше половины опрошенных россиян (52%) заявили, что в случае открытия границ и полной отмены ограничений этим летом поедут путешествовать за рубеж. Четверть россиян (24%) планируют отдыхать на отечественных курортах. Опрос провел сервис OneTwoTrip.
Никас Сафронов : «Это вполне естественно. За последние 30 лет люди привыкли иметь возможность отдыхать по всему миру. У многих уже появились облюбованные места, так что ничего особенного в этом нет. Люди соскучились по тем местам, где привыкли отдыхать, где им комфортно. Но некоторая часть туристов, может быть, из-за финансовых, кстати, проблем не захотят уезжать за рубеж, а поедут по России, где тоже есть много замечательных мест. В том числе, в провинциальных городах очень часто можно найти хорошие музеи», – сказал он НСН.
Учреждения культуры возобновляют свою работу
Федеральные учреждения культуры, которые расположены в регионах, где снят режим самоизоляции, смогут приступить к работе 9 июня. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.
Никас Сафронов : «Нужно понимать, что в учреждениях культуры есть огромный пласт работающих людей. Это и музеи, и театры, и кинотеатры, и выставочные, концертные залы. Многие из них существуют при поддержке региональных и федеральных фондов, но лишь частично. Основная часть заработка – посетители. Слава богу, что появилась объективная возможность возобновить работу учреждений культуры. Наконец-то и мои рыботы продолжат выставляться по всей стране и по всему миру», – подытожил Никас Сафронов в эксклюзивном интервью НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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