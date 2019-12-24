Лукьяненко: Появился повод пересмотреть «Иронию судьбы»
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Железнодорожное сообщение с Крымом будет круглогодичным
Поезда, следующие в Симферополь и Севастополь из Москвы и Санкт-Петербурга, будут курсировать круглый год вне зависимости от спроса. Железнодорожное сообщение с Крымом было открыто 23 декабря.
Сергей Лукьяненко : «Думаю, что спрос будет и не придется впустую ездить. Крымские города прекрасны и зимой. Даже очень приятно, когда туристов еще не так много, города слегка расслаблены, иногда даже припорошены снегом – это чудесно. Там вполне можно провести некоторое время, не купаясь в море, но все же дышать свежим воздухом и отключиться от суеты», – комментирует в эфире НСН Сергей Лукьяненко.
Выйдет «новая» «Ирония судьбы»
Телеканал «Россия 1» отреставрировал фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». Телезрители увидят киноленту в Full HD качестве. Картина будет отличаться от классической версии «более яркими цветами и четкими деталями».
Сергей Лукьяненко : «Все мы его, конечно, видели примерно столько раз, сколько встречали Новый год, но, все равно продолжаем смотреть и смеяться. Теперь можно полной уверенностью говорить, что мы смотрим новый фильм, которого еще не было, и никто не будет нам мешать», – говорит он в беседе с НСН.
Названы самые ненужные подарки на Новый год
Самыми ненужными подарками на Новый год оказались сувениры и символы года – это следует из результата соцопроса. Далее идут мягкие игрушки, календари, станки для бритья и полотенце.
Сергей Лукьяненко : «Не знаю, станки для бритья и полотенце тоже нужны. А у меня особый случай. Я коллекционирую мышей, как раз символ следующего года. Они мне пригодятся, только желательно не очень большие, а то их ставить уже некуда», – заявил он НСН.
Жителей Норильска, Перми и Саратова признали депрессивными
Самыми депрессивными россиянами стали жители Норильска, Перми и Саратова. Такие данные публикует независимое исследовательское агентство. У респондентов спрашивали, как часто они грустят и получают ли удовольствие от жизни.
Сергей Лукьяненко : «Это жители наших хороших больших городов, очень жаль. Я был в Перми и Саратове, мне не показалось, что там так все печально, особенно под Новый год. Давайте, граждане, как-то соберитесь с духом, и пусть пальма грустного первенства уйдет вообще за пределы нашей страны», – высказывается он в разговоре с НСН.
В Москве растаял каток на ВДНХ
Из-за плюсовых температур главный каток столицы на ВДНХ растаял.
Сергей Лукьяненко : «А он что, вообще застыл? Как они этого добились?» – рассуждает Сергей Лукьяненко в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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