Лукьяненко: Появился повод пересмотреть «Иронию судьбы»

Сергей Лукьяненко : «Думаю, что спрос будет и не придется впустую ездить. Крымские города прекрасны и зимой. Даже очень приятно, когда туристов еще не так много, города слегка расслаблены, иногда даже припорошены снегом – это чудесно. Там вполне можно провести некоторое время, не купаясь в море, но все же дышать свежим воздухом и отключиться от суеты», – комментирует в эфире НСН Сергей Лукьяненко.

