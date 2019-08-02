Российским ученым вернули больше 12 млн. долгов по зарплате
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ведомства.
В Генпрокуратуре подвели итоги работы за первое полугодие
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации под председательством Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки состоялось заседание коллегии, посвященное итогам работы органов прокуратуры в первом полугодии 2019 г., а также задачам по повышению эффективности прокурорской деятельности на второе полугодие 2019 г.
Александр Куренной: «В рамках заседания обсуждались результаты прокурорского надзора в важнейших сферах: трудовой, жилищной, в экономической отрасли, в сфере защиты бизнеса, в области противодействия коррупции и других сферах. Повышенное внимание было уделено пресечению распространения призывов к экстремизму и массовым беспорядкам в Интернете, нарушениям при обеспечении авиаперевозок», - рассказал НСН Александр Куренной.
В России прошел форум «Вместе против коррупции»
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации под председательством исполняющего обязанности Генерального прокурора Российской Федерации Александра Буксмана состоялся открытый интерактивный форум «Вместе против коррупции!».
Александр Куренной: «В рамках мероприятия участники рассмотрели актуальную статистику коррупционных преступлений, вопросы практики обращения в доход государства незаконно нажитого имущества, результаты взаимодействия с институтами гражданского общества и другие. Также присутствующим был представлен психологический портрет коррупционера и его отличия от законопослушных граждан», - отметил он, общаясь с НСН.
Бывшему главе Клинского района грозит уголовное преследование
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации направил в Следственный комитет Российской Федерации материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании бывшего главы администрации Клинского района Александра Постриганя и его сообщников.
Александр Куренной: «Экс-глава администрации обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и других преступлениях. Постригань создал преступную организацию, куда вовлек своих родственников, близких лиц и подконтрольные фирмы. С 2002 по 2017 год бывший глава администрации, члены его семьи и близкие незаконно обратили в свою собственность свыше 2 000 объектов недвижимости Клинского района Московской области. Постриганю и его доверенным лицам удалось получить имущество на сумму свыше 9 млрд рублей. Помимо этого, с 2002 по 2018 год Постригань оформил в свою собственность активы общей стоимостью 64 млн рублей», - напомнил он в разговоре с НСН.
Российским ученым вернули 12 млн. долгов по зарплате
Во исполнение представления Генеральной прокуратуры Российской Федерации научным работникам выплачено 12,5 млн рублей долгов по зарплате.
Александр Куренной: «Генеральная прокуратура Российской Федерации провела проверку по обращению Счетной палаты Российской Федерации в связи с невыплатой зарплаты работникам учреждений, подведомственных Федеральному агентству научных организаций (в настоящее время это Министерство науки и высшего образования Российской Федерации). По итогам проверки руководителю ФАНО России внесено представление. В результате принятых мер перед 42 работниками полностью погашены долги по оплате труда»,- сказал он, в беседе с НСН.
Представители Генпрокуратуры стали спикерами «Территории смыслов»
Представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации приняли участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», который прошел в Московской области.
Александр Куренной: «В ходе мероприятия начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации Генпрокуратуры России Александр Куренной и начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры России Александр Русецкий рассказали о ключевых направлениях работы прокуроров и ответили на вопросы студентов», - отметил Александр Куренной в эфире НСН.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу погибли в Крыму во время шторма
- Число погибших при взрыве в Каире возросло до 19. Видео
- Политолог: Украине нужен не Донбасс, а души людей
- Режим ЧС введён по всему Хабаровскому краю из-за наводнения
- В США назвали дату вступления в силу новых антироссийских санкций