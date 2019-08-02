Российским ученым вернули больше 12 млн. долгов по зарплате

Александр Куренной: «Экс-глава администрации обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и других преступлениях. Постригань создал преступную организацию, куда вовлек своих родственников, близких лиц и подконтрольные фирмы. С 2002 по 2017 год бывший глава администрации, члены его семьи и близкие незаконно обратили в свою собственность свыше 2 000 объектов недвижимости Клинского района Московской области. Постриганю и его доверенным лицам удалось получить имущество на сумму свыше 9 млрд рублей. Помимо этого, с 2002 по 2018 год Постригань оформил в свою собственность активы общей стоимостью 64 млн рублей», - напомнил он в разговоре с НСН.

