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Российских бизнесменов защитят от незаконных арестов

21 июня17:18

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ведомства. 

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Российских бизнесменов защитят от незаконных арестов

По поручению Президента Российской Федерации Генеральная прокуратура Российской Федерации сформировала предложения по изменениям в УПК РФ, направленным на соблюдение гарантий бизнесменов не быть арестованными за преступления в сфере предпринимательства. 

Александр Куренной: «Что касается ситуации с необоснованным привлечением предпринимателей к уголовной ответственности, то наблюдается положительная тенденция. За прошлый год их число сократилось почти в два раза (с 60 до 35). Прокуроры отменили более 200 незаконных постановлений о возбуждении уголовного дела и предъявлении бизнесменам обвинения.

Если же говорить об административном давлении на бизнес, прокуроры отклонили треть предложений о проведении плановых проверок на 2019 г. Почти 260 тыс. из 700 тыс. заявок прокуроры признали необоснованными. Не согласовано также около 40 % внеплановых контрольных мероприятий.

В настоящее время Генеральная прокуратура Российской Федерации держит на особом контроле соблюдение моратория на проверки до 2020 года», — рассказал НСН Александр Куренной

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Генпрокурор России встретился с коллегой из КНР

В Хабаровске состоялась рабочая встреча Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки с Генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Китайской Народной Республики Чжаном Цзюнем. 

Александр Куренной: «В рамках мероприятия стороны подписали программу сотрудничества между прокуратурами России и Китая на 2020–2021 годы по вопросам правовой защиты окружающей среды.

Эта программа предполагает проведение совместных семинаров и обмен аналитическими материалами и наработками по направлениям надзора», — подчеркнул он в беседе с НСН

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В Подмосковье будут судить наркодельцов

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации направил в суд уголовное дело в отношении 9 членов преступного сообщества. Они обвиняются в производстве наркотиков на территории более десяти регионов России. 

Александр Куренной: «Как полагает следствие, не позднее 2016 г. неустановленный гражданин создал в Интернете преступное сообщество, в состав которого вошли несколько граждан Украины и России, а также неустановленные лица. С 2016 года по 2018 год они производили и расфасовывали наркотики, после чего помещали их в тайники.

Злоумышленников задержали, из тайников и подпольных лабораторий на территории Московской, Пензенской и Липецкой областей, а также Республики Татарстан изъяли более 132 кг наркотиков, приготовленных для сбыта.

Судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу.Расследование в отношении других членов преступного сообщества продолжается», — заявил он НСН

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В Москве осудили косметологов, работавших без лицензии

Савеловский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении трех жительниц столицы: Натальи Коростылевой, Екатерины Егоровой и Саният Якинбаевой. Они осуждены за оказание услуг, не отвечающих требования безопасности здоровья потребителей. 

Александр Куренной: «В суде установлено, что женщины организовали косметологический кабинет без лицензии на право медицинской деятельности. Они оказывали косметологические услуги, например, вводили в мягкие ткани лица потерпевших искусственный наполнитель – биополимер неустановленного производства, не имея обязательного профессионального образования. Всего от их действий пострадали 19 человек.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры САО суд признал женщин виновными. Приговор в законную силу еще не вступил», — пояснил он в эфире НСН

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В Забайкалье выявлена незаконная вырубка леса

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура вскрыла незаконную рубку леса, ущерб от которой составил почти 3,5 млн рублей. 

Александр Куренной: «Установлено, что в 2018 году МАУ «Администрация рекреационной местности «Северо-Байкальская» и коммерческая организация заключили договоры купли-продажи леса в объеме 400 куб. м. для отопления котельной в с. Кумора.

Вместе с тем, директор юридического лица поручил третьим лицам произвести рубку леса в объеме, который превысил разрешенный. В результате было вырублено более 2000 деревьев общим объемом свыше 725 куб. м.

По направленным природоохранной прокуратурой материалам следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений», — отметил Александр Куренной, общаясь с НСН

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ТЕГИ:Авторские НовостиАлександр Куренной