Александр Куренной: «Что касается ситуации с необоснованным привлечением предпринимателей к уголовной ответственности, то наблюдается положительная тенденция. За прошлый год их число сократилось почти в два раза (с 60 до 35). Прокуроры отменили более 200 незаконных постановлений о возбуждении уголовного дела и предъявлении бизнесменам обвинения.

Если же говорить об административном давлении на бизнес, прокуроры отклонили треть предложений о проведении плановых проверок на 2019 г. Почти 260 тыс. из 700 тыс. заявок прокуроры признали необоснованными. Не согласовано также около 40 % внеплановых контрольных мероприятий.

В настоящее время Генеральная прокуратура Российской Федерации держит на особом контроле соблюдение моратория на проверки до 2020 года», — рассказал НСН Александр Куренной.

