Российских бизнесменов защитят от незаконных арестов
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ведомства.
Российских бизнесменов защитят от незаконных арестов
По поручению Президента Российской Федерации Генеральная прокуратура Российской Федерации сформировала предложения по изменениям в УПК РФ, направленным на соблюдение гарантий бизнесменов не быть арестованными за преступления в сфере предпринимательства.
Александр Куренной: «Что касается ситуации с необоснованным привлечением предпринимателей к уголовной ответственности, то наблюдается положительная тенденция. За прошлый год их число сократилось почти в два раза (с 60 до 35). Прокуроры отменили более 200 незаконных постановлений о возбуждении уголовного дела и предъявлении бизнесменам обвинения.
Если же говорить об административном давлении на бизнес, прокуроры отклонили треть предложений о проведении плановых проверок на 2019 г. Почти 260 тыс. из 700 тыс. заявок прокуроры признали необоснованными. Не согласовано также около 40 % внеплановых контрольных мероприятий.
В настоящее время Генеральная прокуратура Российской Федерации держит на особом контроле соблюдение моратория на проверки до 2020 года», — рассказал НСН Александр Куренной.
Генпрокурор России встретился с коллегой из КНР
В Хабаровске состоялась рабочая встреча Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки с Генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Китайской Народной Республики Чжаном Цзюнем.
Александр Куренной: «В рамках мероприятия стороны подписали программу сотрудничества между прокуратурами России и Китая на 2020–2021 годы по вопросам правовой защиты окружающей среды.
Эта программа предполагает проведение совместных семинаров и обмен аналитическими материалами и наработками по направлениям надзора», — подчеркнул он в беседе с НСН.
В Подмосковье будут судить наркодельцов
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации направил в суд уголовное дело в отношении 9 членов преступного сообщества. Они обвиняются в производстве наркотиков на территории более десяти регионов России.
Александр Куренной: «Как полагает следствие, не позднее 2016 г. неустановленный гражданин создал в Интернете преступное сообщество, в состав которого вошли несколько граждан Украины и России, а также неустановленные лица. С 2016 года по 2018 год они производили и расфасовывали наркотики, после чего помещали их в тайники.
Злоумышленников задержали, из тайников и подпольных лабораторий на территории Московской, Пензенской и Липецкой областей, а также Республики Татарстан изъяли более 132 кг наркотиков, приготовленных для сбыта.
Судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу.Расследование в отношении других членов преступного сообщества продолжается», — заявил он НСН.
В Москве осудили косметологов, работавших без лицензии
Савеловский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении трех жительниц столицы: Натальи Коростылевой, Екатерины Егоровой и Саният Якинбаевой. Они осуждены за оказание услуг, не отвечающих требования безопасности здоровья потребителей.
Александр Куренной: «В суде установлено, что женщины организовали косметологический кабинет без лицензии на право медицинской деятельности. Они оказывали косметологические услуги, например, вводили в мягкие ткани лица потерпевших искусственный наполнитель – биополимер неустановленного производства, не имея обязательного профессионального образования. Всего от их действий пострадали 19 человек.
С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры САО суд признал женщин виновными. Приговор в законную силу еще не вступил», — пояснил он в эфире НСН.
В Забайкалье выявлена незаконная вырубка леса
Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура вскрыла незаконную рубку леса, ущерб от которой составил почти 3,5 млн рублей.
Александр Куренной: «Установлено, что в 2018 году МАУ «Администрация рекреационной местности «Северо-Байкальская» и коммерческая организация заключили договоры купли-продажи леса в объеме 400 куб. м. для отопления котельной в с. Кумора.
Вместе с тем, директор юридического лица поручил третьим лицам произвести рубку леса в объеме, который превысил разрешенный. В результате было вырублено более 2000 деревьев общим объемом свыше 725 куб. м.
По направленным природоохранной прокуратурой материалам следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений», — отметил Александр Куренной, общаясь с НСН.
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