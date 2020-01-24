Ревякин о правительстве: Система координат не поменялась

Дмитрий Ревякин: «У нас в генах, все-таки, сидит сказка про Емелю, который лежал на печи, а все происходило сами собой. А учитывая, что сейчас у нас общество потребления, то к этому мы и пришли, что работать мы не хотим, а деньги получать пожалуйста. С чем я вас и поздравляю», – рассказывает он в беседе с НСН.

