Ревякин о правительстве: Система координат не поменялась
Лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Госдума в первом чтении одобрила проект поправок в Конституцию
Госдума единогласно одобрила в первом чтении проект поправок в Конституцию, а также утвердила должность зампреда Совета безопасности, на которую назначен Дмитрий Медеведев.
Дмитрий Ревякин: «Для нас с вами изменений в лучшую сторону ни в коем случае не произойдет, только если в худшую. В этой системе координат, в которой мы сегодня находимся, ничего не поменялось. Это просто взгляд с другой стороны», – отмечает в эфире НСН Дмитрий Ревякин.
Вкусы нового министра культуры РФ вызвали бурное обсуждение
В соцсетях развернулась полемика вокруг нового министра культуры. Пользователи обсуждают записи Ольги Любимовой, сделанные 10 и более лет назад, где она откровенно и иногда с матом писала, что не любит оперу, балет, классическую музыку, театр и музеи.
Дмитрий Ревякин: «Если это не эпатаж со стороны Ольги Любимовой, я не знаю, сколько ей лет, то, конечно, печально, что у нас будет такой министр культуры», – комментирует он для НСН.
Масштабы коронавируса растут
Ситуация с коронавирусов ухудшается, российских туристов призвали воздержаться от поездок в Китай.
Дмитрий Ревякин: «Тут всякие мысли возникают по этому поводу, вплоть до конспирации. Может быть, так испытывают новое биологическое оружие. Мне надо это обсудить более детально с теми людьми, которые лучше в этом разбираются», – говорит он НСН.
В России появится авиакомпания с исключительно отечественной техникой
В России решили создать авиакомпанию по эксплуатации исключительно российских самолетов. С предложением выступил Ростех.
Дмитрий Ревякин: «Все знают, кто много летает, что лучше на наших самолетах не летать», – уверяет он НСН.
Россияне хотят, чтобы им платили за безделье
Почти треть россиян хотели бы не работать, но получать зарплату. По данным Superjob, больше всего имидж обеспеченного безработного привлекает людей в возрасте 25-34 лет.
Дмитрий Ревякин: «У нас в генах, все-таки, сидит сказка про Емелю, который лежал на печи, а все происходило сами собой. А учитывая, что сейчас у нас общество потребления, то к этому мы и пришли, что работать мы не хотим, а деньги получать пожалуйста. С чем я вас и поздравляю», – рассказывает он в беседе с НСН.
Принц Гарри лишился королевских привилегий
Принц Гарри покинул Великобританию вместе с женой Меган, после того как лишился королевских привилегий. Супружеская пара предпочла жить в Канаде.
Дмитрий Ревякин: «Об этом, по факту, мы вообще ничего точно говорить не можем, потому что надо знать подноготную королевской семьи, а это тайна за семью печатями», – говорит он НСН.
Финляндия думает о скоростном поезде Москва-Хельсинки
Правительство Финляндии заинтересовалось запуском скоростного поезда по направлению Москва – Хельсинки, который сократит время в пути между городами до шести часов. Об этом заявил министр по делам развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари.
Дмитрий Ревякин: «Это прекрасно. Особенно для жителей Санкт-Петербурга, ведь там существует поблажка для оформления виз. Думаю, им это будет интересно», – подытоживает Дмитрий Ревякин в интервью НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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