«Революции не будет». Легостаев о новых альбомах Маккартни и Макаревича

Илья Легостаев: «От звезд классического русского рока тоже есть новости. Группа «Машина времени» выпустит новый альбом 6 ноября. Его название пока не раскрывается. Все десять песен были написаны за последние два года, причем основная часть — за время самоизоляции. Думаю, что от этих пластинок вряд ли можно ожидать музыкальной революции. Но авторы этих альбомов могли бы написать научный труд о том, как сохранять интерес к сочинению музыки на протяжении долгих лет», – предложил он в разговоре с НСН.

