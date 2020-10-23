«Революции не будет». Легостаев о новых альбомах Маккартни и Макаревича
Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Медведев напомнил об идее перейти к четырехдневной рабочей недели
Заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал продолжать обсуждение идеи четырехдневной рабочей недели.
Илья Легостаев: «Я думаю, что россияне самых разных возрастов могут начать делать ставки, что раньше – пенсия или четырехдневка?», – отметил Илья Легостаев в беседе с НСН.
Закон о тишине вновь хотят скорректировать
В Москве не менее 30% сотрудников предприятий в октябре должны работать на удалёнке. Многие стали жаловаться на шумных соседей, которые днём занимаются либо ремонтом, либо громко слушают музыку. Поэтому депутаты хотят в закон о тишине внести новые коррективы, запретив шуметь не только ночью, но и днём в период пандемии.
Павел Медведев: «И пока озадаченные граждане решают, чем же им в случае принятия поправок заниматься, возможно, идея пришла от московских властей. В столице предложили ввести кешбэк на фитнес-услуги. Ожидается, что такая схема спровоцирует спрос среди потребителей и поможет выжить фитнес-клубам в условиях кризиса и пандемии. А заодно, это предоставит людям место, где можно пошуметь», – сказал журналист в интервью НСН.
Будущее России – стажеры и бизнесмены
Более 70 процентов россиян заявили о готовности начать карьеру с позиции стажера. Кроме того, более 80 процентов российских школьников в будущем хотели бы иметь свой бизнес.
Илья Легостаев: «Более опытные россияне, наверное, заметят, что трудовой энтузиазм может угаснуть, как только люди узнают, что такое быть стажером и какого это – отрыть в России свой бизнес», – прокомментировал он для НСН.
Пол Маккартни выпустит новый альбом
Участник британской рок-группы The Beatles Пол Маккартни выпустит новый, 18-й сольный альбом под названием «McCartney III». Премьера намечена на 11-ое декабря. Предыдущий альбом вышел в сентябре 2018 года.
Илья Легостаев: «От звезд классического русского рока тоже есть новости. Группа «Машина времени» выпустит новый альбом 6 ноября. Его название пока не раскрывается. Все десять песен были написаны за последние два года, причем основная часть — за время самоизоляции. Думаю, что от этих пластинок вряд ли можно ожидать музыкальной революции. Но авторы этих альбомов могли бы написать научный труд о том, как сохранять интерес к сочинению музыки на протяжении долгих лет», – предложил он в разговоре с НСН.
Коронавирус испортит Новый год россиянам
Более 20 процентов россиян откажутся от новогодних вечеринок из-за боязни коронавируса. Также около четверти опрошенных планируют сократить расходы на новогодний стол.
Илья Легостаев: «Но все это, вероятно, не коснется корпоративных вечеринок. На их проведении не принято экономить. К тому же на них погибает не только здравый смысл, но и все известные вирусы», – подчеркнул в беседе с НСН Илья Легостаев.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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