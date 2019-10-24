Рашкин: Кремль делает вид, что не озабочен вопросом о преемнике

Валерий Рашкин: «У нас страна сегодня находится под постоянным страхом. У нас есть угрозы из других стран, постоянные конфликты. Практически на нашей границе с Украиной идет война, продолжаются споры. Поэтому население, естественно, обращается к силовым структурам в надежде, что войны не будет. Ведь война – это самое страшное, что только может быть. Поэтому население, естественно, верит в армию, в ее защиту, в ее защиту, в ее боеспособность, и в то, что такой большой беды у нас не будет. Ну а партии – есть партии. Куда от них денешься? Когда они говорят правду, когда лгут, не выполняют своих обязательств. К тому же, в СМИ постоянно говорят, что политика – это грязное дело. И, конечно, все это отражается на предпочтениях народа»,-- отметил Валерий Рашкин, общаясь с НСН.

