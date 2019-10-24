Рашкин: Кремль делает вид, что не озабочен вопросом о преемнике
Депутат Госдумы Валерий Рашкин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россияне доверяют армии и не доверяют политическим партиям
Среди государственных органов и общественных движений наибольшим доверием россиян пользуются армия, наименьшим - политические партии. По данным опроса Левада-центра, армии доверяют 63% россиян. Политическим партиям доверяют только 16% опрошенных, хотя и этот показатель в два раза выше, чем десять лет назад.
Валерий Рашкин: «У нас страна сегодня находится под постоянным страхом. У нас есть угрозы из других стран, постоянные конфликты. Практически на нашей границе с Украиной идет война, продолжаются споры. Поэтому население, естественно, обращается к силовым структурам в надежде, что войны не будет. Ведь война – это самое страшное, что только может быть. Поэтому население, естественно, верит в армию, в ее защиту, в ее защиту, в ее боеспособность, и в то, что такой большой беды у нас не будет. Ну а партии – есть партии. Куда от них денешься? Когда они говорят правду, когда лгут, не выполняют своих обязательств. К тому же, в СМИ постоянно говорят, что политика – это грязное дело. И, конечно, все это отражается на предпочтениях народа»,-- отметил Валерий Рашкин, общаясь с НСН.
Песков: В Кремле пока не думают о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Валерий Рашкин: «Он лукавит. И не просто лукавит, а пытается ввести в заблуждение граждан Российской Федерации, политические партии, движения. Но не введет. В Кремле не просто задумываются, а ведут активную аналитическую работу, изучают соцопросы. Сегодня провластные структуры (начиная с администрации президента) – в тупике. Они думают, как провести трансфер власти, чтобы сохранить "систему". Все это мы видели, когда Путин менялся на Медведева, а потом Медведев менялся на Путина. Скажу мягко: это лукавство, что окружение президента не задумывается и соответствующие структуры в АП о том, кто же станет преемником», - заявил он НСН.
В бундестаге рассказали, сколько потерял немецкий бизнес из-за российских санкций
Член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций в отношении России.
Валерий Рашкин: «Абсолютно правильное замечание. И гражданам других стран, которые вводят эти санкции, и нашим гражданам скажу: санкции не бывают однобокими. Любое введение санкций обоюдоостро отражается на экономике и карманах граждан. Не надо этого делать, иначе сами будете беднеть», - подчеркнул Валерий Рашкин в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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