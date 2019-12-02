Рар: В будущем людям воевать придётся не за либерализм, а за экологию

Александр Рар: «Зеленский хочет остановить войну на Донбассе. Порошенко этого не хотел, наоборот, сам Зеленский говорил, что политические силы в Украине хотят возобновить военные действия на этой территории. Он этого не хочет и делать не будет. Поэтому, мне кажется, его политику, если она будет направлена на то, чтобы отозвать и убрать полностью украинскую армию с фронта на Донбассе, нужно поддержать. И, я думаю, и французы и немцы будут это делать. Нужно договариваться о том, чтобы прошла демилитаризация отрывка фронта между Донбассом и другой частью Украины», - отметил он, общаясь с НСН.

