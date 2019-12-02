Рар: В будущем людям воевать придётся не за либерализм, а за экологию
Политолог Александр Рар специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Владимир Путин и Си Цзиньпин запустили в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин запустили в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири», по которому газ с месторождений Восточной Сибири будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай.
Александр Рар: «Многие "Силу Сибири" считают газопроводом, который, в первую очередь, должен снабжать российским газом китайцев. Но забывается, что здесь есть и другой аспект: модернизация экономики, инфраструктуры и укрепление экологической составляющей Сибири и Дальнего Востока на территории России. Таким образом будет завершена газификация огромных территорий в России. Так что, мне кажется, смотреть на это надо очень положительно. Действительно, Россия переориентирует свою газовую политику с Запада на Восток и Европе на это нужно смотреть очень внимательно, чтобы не остаться в проигрыше», - подчеркнул Александр Рар, обсуждая эту новость с НСН.
Зеленский признался, что не доверяет никому в мировой политике
Президент Украины Владимир Зеленский не доверяет никому в мировой политике, в том числе и российскому лидеру Владимиру Путину. На вопрос французского издания Le Monde о том, какие отношения у Зеленского с президентом России, тот ответил, что провел три телефонных разговора, их результатом стал обмен заключенными между Россией и Украиной.
Александр Рар: «Зеленский хочет остановить войну на Донбассе. Порошенко этого не хотел, наоборот, сам Зеленский говорил, что политические силы в Украине хотят возобновить военные действия на этой территории. Он этого не хочет и делать не будет. Поэтому, мне кажется, его политику, если она будет направлена на то, чтобы отозвать и убрать полностью украинскую армию с фронта на Донбассе, нужно поддержать. И, я думаю, и французы и немцы будут это делать. Нужно договариваться о том, чтобы прошла демилитаризация отрывка фронта между Донбассом и другой частью Украины», - отметил он, общаясь с НСН.
Генсек ООН призвал прекратить войну человечества против природы
Человечество должно прекратить войну против природы. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. По мнению Гуттериша, люди воюют с планетой на протяжении десятилетий, а теперь Земля дает отпор. Связанные с изменением климата бедствия становятся все более частыми, смертоносными и разрушительными.
Александр Рар: «Можно сказать, что, да, Европа, ЕС, и, в первую очередь, Германия хочет совершить экологическую революцию: отказаться от нефти, от угля. Но если в спасении не будут принимать участия такие гиганты, как Америка, Китай, Россия, никакого серьезного результата добиться не получится. Уже сейчас некоторые говорят: раньше воевали за демократию, за либеральные ценности, а в будущем войны будут вестись против тех стран, которые загрязняют окружающую среду», - сказал Александр Рар в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.