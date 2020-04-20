Рар: Если мигрантам не дать пособия, они уйдут в криминал

Александр Рар: «Я считаю, что это правильный шаг, работы у мигрантов нет, на что они должны жить и существовать в стране, работать в которую их пригласили? Если они не будут получать никакой поддержки, они могут уйти в криминальный мир. Их массовая высылка, мне кажется, тоже проблематична, потому что конец пандемии не за горами, вопрос двух-трех месяцев, потом экономика должна будет опять восстанавливаться. И тогда их привозить опять будет сложнее. Поэтому нужно всем выдержать, нужно проявлять солидарность, чтобы потом эти люди начали снова исполнять ту работу, из-за которой они приехали в Россию», – говорит в интервью НСН Александр Рар.

