Рар: Если мигрантам не дать пособия, они уйдут в криминал
Политолог Александр Рар специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Мигрантов предложили приравнять к гражданам РФ для получения пособий по безработице
Мигрантов предложили приравнять к гражданам Российской Федерации для получения пособий по безработице и других социальных выплат на время оказания поддержки в связи с эпидемией коронавируса. С такой идеей выступили в Агентстве стратегических инициатив, предложение направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Александр Рар: «Я считаю, что это правильный шаг, работы у мигрантов нет, на что они должны жить и существовать в стране, работать в которую их пригласили? Если они не будут получать никакой поддержки, они могут уйти в криминальный мир. Их массовая высылка, мне кажется, тоже проблематична, потому что конец пандемии не за горами, вопрос двух-трех месяцев, потом экономика должна будет опять восстанавливаться. И тогда их привозить опять будет сложнее. Поэтому нужно всем выдержать, нужно проявлять солидарность, чтобы потом эти люди начали снова исполнять ту работу, из-за которой они приехали в Россию», – говорит в интервью НСН Александр Рар.
Польше предрекли хаос в случае переносы президентских выборов
Польша может погрузиться в хаос, если проведение в стране очередных президентских выборов будет отложено. Такое мнение высказал действующий глава страны Анджей Дуда.
Александр Рар: «Можно сказать, что Анджей Дуда очень боится проиграть президентские выборы, если они будут отложены. Потому что сейчас в каждой стране, где бушует коронавирус, власть усиливает свои позиции, потому что народ, люди, общество, доверяют тем, кто у власти, а не тем, кто в оппозиции. И мне кажется, что нет никакой катастрофы, если президентские выборы будут перенесены в Польше. В России референдум тоже отложили, в Германии – съезд ХДС, на котором должны были избрать наследника госпожи Меркель во главе партии. Поэтому повсюду люди относятся с большим пониманием к ограничению их прав, с которым они столкнулись впервые», – отмечет политолог для слушателей НСН.
В Кремле признали нехватку средств для борьбы с коронавирусом в регионах
Кремль признал нехватку средств для борьбы с коронавирусом в регионах. Не хватает аппаратов для искусственной вентиляции легких, индивидуальных средств защиты и коечных мест. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Александр Рар: «Конечно, срочно нужно закупать технику. Китай от России ведь не так далек. Мне кажется, с другой стороны, у России должен быть опыт Советского Союза. Как великая держава он имел определенные навыки создания служб для чрезвычайных положений, которые могли произойти. На этот опыт и на эти знания нужно сейчас положиться», – комментирует в эфире НСН Александр Рар.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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