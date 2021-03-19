Райкин разделил мнение Любимовой о «Евровидении»

Константин Райкин: «В этом спектакле будут заняты ведущие артисты театра, я в том числе. Больше говорить об этом в начале работы не рекомендуется по предыдущему опыту, потому что работа с Юрием Николаевичем – очень любимым нами всеми и мною режиссером – всегда очень трудная, я бы сказал даже мучительная. Поэтому какой будет результат, к чему это вообще приведет, говорить сейчас бессмысленно и опрометчиво. Событие произошло, репетиции начались, что из этого получится интересно и нам – участникам, и, думаю, вам – дорогие наши будущие зрители», – рассказал НСН Константин Райкин.

