Райкин разделил мнение Любимовой о «Евровидении»
Художественный руководитель театра «Сатирикон» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Любимова: «Евровидение» не имеет отношения к культуре
Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что конкурс «Евровидение» не имеет отношения к культуре, подчеркнув, что ее ведомство не должно вмешиваться в ход песенного соревнования.
Константин Райкин: «Я в очень большой степени с ней соглашусь. Я тоже уже довольно давно так думаю, и меня радует, что у нас совпали взгляды на какие-то явления в нашей культуре, к которым конкурс «Евровидение» не имеет отношения», – с улыбкой отметил Константин Райкин в интервью НСН.
Поклонская признала свою неправоту по отношению к «Матильде»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что не должна была критиковать и пытаться запретить фильм «Матильда» Алексея Учителя.
Константин Райкин: «Для меня это довольно приятная новость, лучше поздно, мне кажется, чем никогда. Думаю, это правильное умозаключение. Поздновато, но очень важное заявление она сделала. Самокритично и верно, с моей точки зрения», – прокомментировал он в эфире НСН.
Количество желающих поступать в вузы школьников сократилось вдвое
Порядка 43% родителей сообщили о намерении ребенка поступить в высшее учебное заведение, 10 лет назад эта доля составляла 80%, свидетельствуют данные опроса портала Superjob.
Константин Райкин: «Очень печальная новость. Это означает, что высшее образование не считается выгодным. Выходит, вообще быть образованным необязательно для того, чтобы сделать карьеру, так думает ощутимое число нашей молодежи. Я с ними не согласен», – сказал он в беседе с НСН.
В «Сатириконе» начались репетиции «Ревизора»
Режиссер Юрий Бутусов приступил к репетициям пьесы «Ревизор» Николая Гоголя в театре «Сатирикон».
Константин Райкин: «В этом спектакле будут заняты ведущие артисты театра, я в том числе. Больше говорить об этом в начале работы не рекомендуется по предыдущему опыту, потому что работа с Юрием Николаевичем – очень любимым нами всеми и мною режиссером – всегда очень трудная, я бы сказал даже мучительная. Поэтому какой будет результат, к чему это вообще приведет, говорить сейчас бессмысленно и опрометчиво. Событие произошло, репетиции начались, что из этого получится интересно и нам – участникам, и, думаю, вам – дорогие наши будущие зрители», – рассказал НСН Константин Райкин.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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