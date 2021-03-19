Райкин разделил мнение Любимовой о «Евровидении»

Художественный руководитель театра «Сатирикон» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Любимова: «Евровидение» не имеет отношения к культуре

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что конкурс «Евровидение» не имеет отношения к культуре, подчеркнув, что ее ведомство не должно вмешиваться в ход песенного соревнования.

Константин Райкин: «Я в очень большой степени с ней соглашусь. Я тоже уже довольно давно так думаю, и меня радует, что у нас совпали взгляды на какие-то явления в нашей культуре, к которым конкурс «Евровидение» не имеет отношения», – с улыбкой отметил Константин Райкин в интервью НСН.

2

Поклонская признала свою неправоту по отношению к «Матильде»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что не должна была критиковать и пытаться запретить фильм «Матильда» Алексея Учителя.

Константин Райкин: «Для меня это довольно приятная новость, лучше поздно, мне кажется, чем никогда. Думаю, это правильное умозаключение. Поздновато, но очень важное заявление она сделала. Самокритично и верно, с моей точки зрения», – прокомментировал он в эфире НСН.

3

Количество желающих поступать в вузы школьников сократилось вдвое

Порядка 43% родителей сообщили о намерении ребенка поступить в высшее учебное заведение, 10 лет назад эта доля составляла 80%, свидетельствуют данные опроса портала Superjob.

Константин Райкин: «Очень печальная новость. Это означает, что высшее образование не считается выгодным. Выходит, вообще быть образованным необязательно для того, чтобы сделать карьеру, так думает ощутимое число нашей молодежи. Я с ними не согласен», – сказал он в беседе с НСН.

4

В «Сатириконе» начались репетиции «Ревизора»

Режиссер Юрий Бутусов приступил к репетициям пьесы «Ревизор» Николая Гоголя в театре «Сатирикон».

Константин Райкин: «В этом спектакле будут заняты ведущие артисты театра, я в том числе. Больше говорить об этом в начале работы не рекомендуется по предыдущему опыту, потому что работа с Юрием Николаевичем – очень любимым нами всеми и мною режиссером – всегда очень трудная, я бы сказал даже мучительная. Поэтому какой будет результат, к чему это вообще приведет, говорить сейчас бессмысленно и опрометчиво. Событие произошло, репетиции начались, что из этого получится интересно и нам – участникам, и, думаю, вам – дорогие наши будущие зрители», – рассказал НСН Константин Райкин.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: пресс-служба театра "Сатирикон"
ТЕГИ:Итоги НеделиАвторские НовостиКонстантин Райкин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры

авторские новости