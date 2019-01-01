Сенатор Джабаров: Работающий человек стареет медленней

Владимир Джабаров: «Хочу сказать, что когда только пришла эта весть, я сразу понял, что тут нет политической подоплеки. Во всяком случае, на мой взгляд. Чехия для нас – дружественная страна. Президент Чехии Земан всегда достаточно доброжелателен к России. Думаю, что в этой истории речь идет об ущемлении прав тех или иных компаний, Единственное, что не очень здорово: наверное, сначала надо было объявить, что при невыполнении определенных условий полеты могут быть отменены. А так многие люди столкнулись с проблемам во время своих путешествий. Но я думаю, что в ближайшие дни представители наших министерств сядут за стол переговоров и во всем разберутся. Неразрешимых вопросов между нашими странами нет», - заявил Владимир Джабаров НСН.

