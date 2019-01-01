Сенатор Джабаров: Работающий человек стареет медленней
Сенатор Владимир Джабаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Полеты российских авиакомпаний в Чехию вновь разрешены
Полеты российских авиакомпаний в Чехию вновь разрешены. Об этом заявили в чешском Минтрансе. Там уточнили, что возобновить полеты российских авиакомпаний в страну разрешено до 7 июля. Сегодня стало известно, что «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» были вынуждены отменить часть рейсов в Прагу и Карловы Вары из-за аннулирования чешскими властями ранее выданных разрешений на полеты.
Владимир Джабаров: «Хочу сказать, что когда только пришла эта весть, я сразу понял, что тут нет политической подоплеки. Во всяком случае, на мой взгляд. Чехия для нас – дружественная страна. Президент Чехии Земан всегда достаточно доброжелателен к России. Думаю, что в этой истории речь идет об ущемлении прав тех или иных компаний, Единственное, что не очень здорово: наверное, сначала надо было объявить, что при невыполнении определенных условий полеты могут быть отменены. А так многие люди столкнулись с проблемам во время своих путешествий. Но я думаю, что в ближайшие дни представители наших министерств сядут за стол переговоров и во всем разберутся. Неразрешимых вопросов между нашими странами нет», - заявил Владимир Джабаров НСН.
В МИД Китая заявили, что Москва и Вашингтон должны встать во главе ядерного разоружения
Россия и США должны встать во главе процесса ядерного разоружения. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан.
Владимир Джабаров: «В этих словах есть логика. Россия и США – ведущие ядерные державы. От состояния их отношений (особенно по части ядерного разоружения) во многом зависит мир на нашей планете. Мы знаем, что на саммите G-20 Владимир Путин и Дональд Трамп впервые в своей беседе пришли к выводу, что нужно срочно начинать работу над договором СНВ-3, который истекает в 2021 году, поскольку это – последний договор из области системы разоружения. Это – очень важный момент. Думаю, что другие страны (в том числе и Китай) потом могли бы присоединиться к этому процессу», - отметил он в эфире НСН.
Депутаты — сторонники Брекзита устроили демарш
Депутаты — сторонники выхода Великобритании из Евросоюза устроили демарш, повернувшись спинами к залу во время исполнения гимна объединения на первом заседании Европарламента.
Владимир Джабаров: «Честно говоря, это не делает чести депутатам. Думаю, уровень их культуры недостаточно высок. И в этой связи я вспоминаю встречу Терезы Мэй с нашим президентом на саммите в Осаке, ее каменное лицо, которое вызывало у всех улыбку. Мне кажется, с таким лицом на встречи вообще лучше не ходить, поскольку, откровенно говоря, такие контакты не остаются в памяти», - рассказал он НСН.
Больше половины россиян намерены работать после достижения пенсионного возраста
Больше половины россиян намерены работать после достижения пенсионного возраста. Это выяснил Роструд в ходе проведенного опроса. Причем примерно треть из них хотели бы освоить новую профессию для того, чтобы зарабатывать на дому.
Владимир Джабаров: «Желание людей работать даже после достижения пенсионного возраста понятно. На пенсию сложно прожить, а потом, современные условия и достижениях медицины позволяют поддерживать свою форму долго. Думаю, оставаться в трою – это нормальное человеческое желание. Работающий человек стареет медленней», - заявил НСН Владимир Джабаров.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.