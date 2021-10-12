«Пьяная выходка». Кулясов об осквернении могилы Цоя
Лидер группы «АнимациЯ» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня
Осквернено место захоронения Виктора Цоя
Вандалы подожгли скамейку на могиле Виктора Цоя на Богословском кладбище Санкт-Петербурга. Повреждению подверглась не только она, но и нанесенный на ее спинку рисунок по мотивам обложки группы «Кино» «Звезда по имени Солнце». До этого на территории Богословского кладбища осквернили еще четыре могилы.
Константин Кулясов: «Течёт жизнь, меняются герои. Для тех, кто постарше Виктор Цой являлся культовой фигурой, у тех, кто помоложе свои герои, так устроена жизнь. Не думаю, что кто-то прямо-таки специально пришёл осквернять его могилу, нет, конечно. Мне представляется это пьяной выходкой юнцов, даже не понимающих, кем был для предыдущего поколения этот человек. Хотя получилось символично. На скамейке «Звезда по имени Солнце», которой добавили ещё огня. А вообще, наказать бы надо хулиганов, конечно», - отметил он.
В России предложили пожизненно лишать водительских прав за пьяную езду
Министерствам внутренних дел, здравоохранения, юстиции РФ предстоит разработать предложения по ужесточению законодательства за вождение в нетрезвом виде.
Константин Кулясов: «С такой постановкой вопроса я согласен, нечего бухим за руль садиться, есть и такси, и услуга трезвый водитель. Но тут возникает одна простая мысль, для простых смертных это мотивация, безусловно, но ведь есть и те, кто может себе позволить и не такое. Это ж сколько будут брать на лапу, у тех кто может дать», - предположил музыкант.
ФСБ допустила внесение умных очков от Facebook в список шпионских устройств
ФСБ России допустила, что первые умные очки от Facebook могут признать устройствами для негласного получения информации. Как отметили в ФСБ, очки «могут иметь конструктивные особенности, позволяющие отнести их к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».
Константин Кулясов: «Поддерживаю наше родное ФСБ. Давно пора запретить их вражеский Facebook с его Instagram и Whatsapp , Google, с его YouTube, а пользоваться исключительно отечественным продуктом. Прекрасной сетью «МОЙ МИР» от Mail Group, «Одноклассниками», а для самых продвинутых пользователей «ВКонтактом». Была б моя воля, я бы пошёл ещё глубже, дабы не разлагать умы наших детей вражеской продукцией запретил бы «плейстейшены» всякие ихние, Х-боксы ненавистные, только приставка «Электроника», где волк ловит яйца, только хард-кор», - сыронизировал артист.
В DC объявили, что главный герой комикса про Супермена станет бисексуалом
Авторы многолетней серии комиксов про Супермена объявили, что один из главных героев станет бисексуальным персонажем. Джон Кент, сын Кларка Кента и Лоис Лейн, унаследовавший от легендарного отца сверхспособности, миссию и униформу, совершит каминг-аут в ближайшем выпуске графической новеллы.
Константин Кулясов: «Этот мир сошёл с ума! Пора вводить цензуру, честное слово. Уж лучше быть неугодным незалитованным автором, не иметь членства в каком-нибудь союзе недолитераторов, писать эзоповым языком, мучиться с приёмочными комиссиями, чем вот это вот всё», - пошутил лидер коллектива.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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