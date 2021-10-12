«Пьяная выходка». Кулясов об осквернении могилы Цоя

Константин Кулясов: «Течёт жизнь, меняются герои. Для тех, кто постарше Виктор Цой являлся культовой фигурой, у тех, кто помоложе свои герои, так устроена жизнь. Не думаю, что кто-то прямо-таки специально пришёл осквернять его могилу, нет, конечно. Мне представляется это пьяной выходкой юнцов, даже не понимающих, кем был для предыдущего поколения этот человек. Хотя получилось символично. На скамейке «Звезда по имени Солнце», которой добавили ещё огня. А вообще, наказать бы надо хулиганов, конечно», - отметил он.

