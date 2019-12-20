Воденников: Кредитов не беру. Я не должник мироздания
Поэт и эссеист Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Стрельба на Лубянке
19 декабря в центре Москвы мужчина открыл огонь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка. Стрелявший действовал в одиночку, спустя час после нападения он был нейтрализован.
Дмитрий Воденников: «Читаю эти новости и слушаю говорящих об этом, и думаю, какая странная у некоторых людей реакция. Они почему-то радуются. Странная, потому что в нас живет какой-то маленьких зверек, который способен радоваться чужому горю. Вы можете не любить ФСБ, вы можете не любить какие-то инстанции, какие-то другие институты. Но произошло настоящее печальное событие», – говорит в эфире НСН Дмитрий Воденников.
Задолженность россиян растет
В декабре потребительских кредитов в среднем выдаётся на 20 процентов больше, чем в предыдущие месяцы.
Дмитрий Воденников: «Мы не сумели скопить достаточно средств, или мы не смогли выполнить достаточный объем работ, чтобы нам выплатили какие-то гонорары. Поэтому мы идем в банки и берем кредиты. Мне звонят, а вы сами знаете, как часто это бывает, те или иные банки и предлагают кредит. Я отвечаю только одно. Кстати, надо сказать, это всегда вызывает изумление, я говорю, что не беру кредитов. Просить в долг у мироздания – это неправильно. Как-то перекантуемся», – рассказывает он НСН.
Россияне не любят Новый год из-за «вынужденного алкоголизма»
Россияне рассказали, почему не любят Новый год. Согласно результатам опроса, граждан раздражают толпы людей в магазинах, траты на застолье и праздничные костюмы, а также «вынужденные переедания и алкоголизм».
Дмитрий Воденников: «Несколько лет тому назад было модно в сети говорить, писать, что ты не любишь Новый год. Такая мода, которая вдруг вспорхнула, прилетела к нам, и сама стала похожа на какую-то новогоднюю игрушку. Но мне надоело так говорить. Новый год – это детский, один из лучших праздников, который мы хорошо помним, потому что его всегда ждали», – комментирует он для НСН.
Белые машины популярнее всего среди россиян
Назван самый популярный у жителей России цвет машин. Им оказался белый.
Дмитрий Воденников: «Мне нравится эта идея, мы живем в среде достаточно агрессивной. И у нас шесть месяцев белая зима, не в пример нынешнему времени, конечно. Любовь к белому цвету говорит о том, что в нас, на самом деле, живет одежда», – делится в интервью НСН Дмитрий Воденников.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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