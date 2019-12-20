Воденников: Кредитов не беру. Я не должник мироздания

Дмитрий Воденников: «Мы не сумели скопить достаточно средств, или мы не смогли выполнить достаточный объем работ, чтобы нам выплатили какие-то гонорары. Поэтому мы идем в банки и берем кредиты. Мне звонят, а вы сами знаете, как часто это бывает, те или иные банки и предлагают кредит. Я отвечаю только одно. Кстати, надо сказать, это всегда вызывает изумление, я говорю, что не беру кредитов. Просить в долг у мироздания – это неправильно. Как-то перекантуемся», – рассказывает он НСН.

