Прокуратура защитит права пострадавших от наводнения в Иркутской области
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ведомства.
Прокуратура защитит права пострадавших от наводнения в Иркутской области
В связи с наводнением в Иркутской области прокуратура принимает меры по защите прав граждан, пострадавших от стихийного бедствия. На территории региона работает мобильная приемная Генеральной прокуратуры Российской Федерации, куда все потерпевшие от стихийного бедствия могут обратиться за защитой своих прав.
Александр Куренной: «Десяткам жителей подтопленных населенных пунктов даются подробные разъяснения законодательства о порядке получения материальной помощи, предоставления им жилых помещений взамен уничтоженных водой. В ходе работы мобильной приемной Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 41 гражданина были приняты жалобы на нарушение их прав. Незамедлительно организованы и проводятся проверки», - отметил Александр Куренной, общаясь с НСН.
В Генпрокуратуре провели совещание по работе в сфере обеспечения безопасности на дорогах
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялось заседание коллегии, посвященное работе прокуратуры в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. С вступительным словом выступил Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка, основной доклад представил первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман.
Александр Куренной: «За последние два года прокуроры выявили и пресекли более 335 тыс. нарушений закона в дорожно-транспортной сфере. Внесли свыше 55 тыс. представлений, опротестовали 61 тыс. незаконных правовых актов, предъявили в суды 57 тыс. исков. Более 54 тыс. лиц были привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. По материалам прокуроров возбуждено 639 уголовных дел. Александр Буксман также обратил внимание присутствующих на необходимость введения административной ответственности за эксплуатацию камер фотовидеофиксации, установленных на дорогах с нарушениями», - рассказал он НСН.
Генпрокуратура подписала соглашение о сотрудничестве со Счетной палатой
Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка и Председатель Счётной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин подписали новое соглашение о сотрудничестве между Генпрокуратурой России и Счетной палатой Российской Федерации. Документ направлен на повышение уровня взаимодействия между ведомствами по выявлению, предупреждению и пресечению правонарушений в финансово-бюджетной сфере.
Александр Куренной: «Юрий Чайка напомнил, что тесное сотрудничество со Счетной палатой ведется на протяжении четверти века. Только в 2018 году в прокуратуру поступило 76 материалов. По результатам их рассмотрения по требованию прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечены свыше 60 должностных лиц, возбуждено 20 уголовных дел», - сказал он, общаясь с НСН.
Организация Free Russia Foundation признана нежелательной на территории РФ
Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации Free Russia Foundation (Free Russia) (Фонд «Свободная Россия») (США).
Александр Куренной: «Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации», - пояснил он НСН.
Найдены причины выдачи багажа в «Шереметьево»
По поручению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Николая Винниченко сотрудники Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводят проверку в связи с систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту «Шереметьево».
Александр Куренной: «В ходе проверки установлено, что ООО «Шереметьево Хэндлинг», которое осуществляло обслуживание багажа пассажиров, некачественно спланировало работу по обработке большого объема багажа. По результатам рассмотрения внесенного ранее прокуратурой представления об устранении нарушений закона было принято решение об увольнении ряда руководителей ООО "Шереметьево Хэндлинг". Кроме того, возбуждено 38 дел об административных правонарушениях в связи с оказанием населению услуг, не соответствующих требованиям законодательства. Помимо этого, в аэропорту «Шереметьево» прокуроры продолжают проводить ранее организованный выездной прием граждан по вопросу задержек выдачи багажа», - отметил Александр Куренной в эфире НСН.
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