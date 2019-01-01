Прокуратура защитит права пострадавших от наводнения в Иркутской области

Александр Куренной: «За последние два года прокуроры выявили и пресекли более 335 тыс. нарушений закона в дорожно-транспортной сфере. Внесли свыше 55 тыс. представлений, опротестовали 61 тыс. незаконных правовых актов, предъявили в суды 57 тыс. исков. Более 54 тыс. лиц были привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. По материалам прокуроров возбуждено 639 уголовных дел. Александр Буксман также обратил внимание присутствующих на необходимость введения административной ответственности за эксплуатацию камер фотовидеофиксации, установленных на дорогах с нарушениями», - рассказал он НСН.

