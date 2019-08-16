Прокуратура проводит проверку в связи с жесткой посадкой самолета на кукурузном поле

Александр Куренной: «Как полагает следствие, с 1999 года по 2000 год Волтерс в составе преступного сообщества занимался контрабандой кокаина из Колумбии в Великобританию транзитом через Россию. Партии наркотика прятали в легальных грузах. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у Волтерса с сообщниками более 59 кг кокаина, который соучастники намеревались сбыть. В 2018 году Волтерса экстрадировали в Россию из Бельгии. Он содержится под стражей. Уголовное дело направлено в Химкинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. Шестеро соучастников Волтерса были признаны виновными и осуждены ранее. Расследование в отношении других участников преступного сообщества продолжается», - отметил он, общаясь с НСН.

