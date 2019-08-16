Прокуратура проводит проверку в связи с жесткой посадкой самолета на кукурузном поле
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ведомства.
Прокуратура проводит проверку в связи с жесткой посадкой самолета на кукурузном поле
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с аварийной посадкой воздушного судна авиакомпании «Уральские авиалинии».
Александр Куренной: «На борту Airbus-320, который выполнял рейс Москва–Симферополь, при посадке находилось 220 пассажиров, все были эвакуированы. Проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. На место происшествия выезжал заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев», - уточнил Александр Куренной, комментируя ситуацию НСН.
В Генпрокуратуре подвели итоги борьбы с коррупцией
В прокуратуре подвели итоги работы по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции за первое полугодие 2019 года. Прокуроры выявили более 140 тыс. нарушений законодательства о противодействии коррупции.
Александр Куренной: «Более 37 тыс. этих нарушений связаны с неисполнением государственными служащими и иными должностными лицами обязанностей, несоблюдением запретов и ограничений, установленных в целях противодействия коррупции. Прокуроры направили 2,5 тыс. исков в суд на общую сумму 20,7 млрд рублей, внесли 40,7 тыс. представлений об устранении нарушений законодательства. В результате прокурорского вмешательства к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 33 тыс. должностных лиц, из них 469 – уволены или освобождены от должности в связи с утратой доверия. К административной ответственности привлечено более 4 тыс. физических лиц и организаций», - пояснил он НСН.
Утверждено обвинительное заключение наркоторговцу из Ниделандов
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении подданного Королевства Нидерландов Волтерса Гидо Гилермо. Он обвиняется в контрабанде, незаконном обороте наркотиков и других преступлениях.
Александр Куренной: «Как полагает следствие, с 1999 года по 2000 год Волтерс в составе преступного сообщества занимался контрабандой кокаина из Колумбии в Великобританию транзитом через Россию. Партии наркотика прятали в легальных грузах. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у Волтерса с сообщниками более 59 кг кокаина, который соучастники намеревались сбыть. В 2018 году Волтерса экстрадировали в Россию из Бельгии. Он содержится под стражей. Уголовное дело направлено в Химкинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. Шестеро соучастников Волтерса были признаны виновными и осуждены ранее. Расследование в отношении других участников преступного сообщества продолжается», - отметил он, общаясь с НСН.
Утверждено обвинительное заключение двум сотрудникам банка «Советский»
Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудников АО Банк «Советский» Олега Федорова и Александра Иванова. Они обвиняются в хищении чужого имущества с использованием служебного положения.
Александр Куренной: «Как полагает следствие, с 2013 года по 2015 год Федоров и Иванов в составе организованной группы с сообщниками выдавали заведомо невозвратные кредиты, перечисляя средства на банковские счета подконтрольных им организаций. Так они похитили более 1,7 млрд рублей. В ходе расследования Федорову и Иванову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд г. Санкт- Петербурга для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других участников преступной группы продолжается», - подчеркнул он в эфире НСН.
Генеральнпрокуратура откроет собственную интерактивную площадку на Восточном экономическом форуме
Генеральная прокуратура Российской Федерации впервые откроет собственную интерактивную площадку на V Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 4–6 сентября. На каждый из трех дней форума Генпрокуратура запланировала собственную сетку активностей в рамках работы своего стенда. Ведомство намерено провести тематические сессии с профильными экспертами и обсудить вопросы защиты прав резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и порта Владивосток, проблемы административного и силового давления на бизнес.
Александр Куренной: «Предусмотрена он-лайн трансляция на ведомственном интерактивном видеосервисе «ЭФИР» (Efir.genproc.gov.ru). В постоянном режиме на стенде Генеральной прокуратуры Российской Федерации будет работать выездная приемная для предпринимателей. В рамках деловой программы ВЭФ-2019 5 сентября Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка выступит с докладом на сессии «Совершенствование национальной юрисдикции и защита прав инвесторов»», - добавил Александр Куренной, общаясь с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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