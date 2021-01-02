Прохорова: рейтинг страны формирует культура, а не ракеты

Ирина Прохорова: «В советское время был известный анекдот, когда у человека из будущего спросили, кто такой Леонид Брежнев, а он ответил, что это мелкий политический деятель времен Аллы Пугачевой. Анекдот этот нисколько не хотел умалить значение Брежнева, не хочу обидеть ничьих чувств, но это говорит о значимости и важности культурных деятелей для национального самосознания. Не будем забывать, что и рейтинг страны на международной арене, уровень цивилизованности и развитости напрямую связан с деятелями культуры, а вовсе не с количеством ракет. И уход Михаила Жванецкого, который был глубоким и тонким автором, даже философом, может быть, даже был недооценен современниками, хотя его все любили - показатель, насколько такие люди важны в нашей стране», – прокомментировала она в интервью НСН.

