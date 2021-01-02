Прохорова: рейтинг страны формирует культура, а не ракеты
Ирина Прохорова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей 2020 года.
Каждый десятый россиянин не нашел цензурный синоним слова «локдаун»
Портал Superjob спросил у россиян, какие альтернативные варианты есть у иностранного слова «локдаун». И каждый десятый опрошенный не смог найти цензурный синоним.
Ирина Прохорова: «Тему пандемии, подводя итоги, конечно, сложно обойти стороной. И этот опрос меня зацепил. Нецензурных слов у нас много, и они точно выражают ситуацию, которая возникла в связи с коронавирусом. И мы пользуемся калькой с английского языка, потому что цензурно описывать происходящее и не получается», – отметила в эфире НСН главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Ушел из жизни Михаил Жванецкий
В ноябре 2020 года не стало писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Ему было 86 лет.
Ирина Прохорова: «В советское время был известный анекдот, когда у человека из будущего спросили, кто такой Леонид Брежнев, а он ответил, что это мелкий политический деятель времен Аллы Пугачевой. Анекдот этот нисколько не хотел умалить значение Брежнева, не хочу обидеть ничьих чувств, но это говорит о значимости и важности культурных деятелей для национального самосознания. Не будем забывать, что и рейтинг страны на международной арене, уровень цивилизованности и развитости напрямую связан с деятелями культуры, а вовсе не с количеством ракет. И уход Михаила Жванецкого, который был глубоким и тонким автором, даже философом, может быть, даже был недооценен современниками, хотя его все любили - показатель, насколько такие люди важны в нашей стране», – прокомментировала она в интервью НСН.
Был вынесен приговор по делу «Седьмой студии»
Режиссер Кирилл Серебренников и другие участники по делу «Седьмой студии» получили условные сроки. Их признали виновными в хищении части бюджетных средств.
Ирина Прохорова: «Конечно, этот приговор был совершенно несправедливым. И это был огромный удар по театрам, лично по Кириллу Серебренникову – талантливому режиссеру. Такие непродуманные действия очень обедняют культурный ландшафт. Это бомба замедленного действия, потому что результаты как пандемии, так и истории преследования творческих людей скажутся позже. В данном случае, мне кажется, у людей огромный запрос на справедливость, что говорит о возмужании общества. Белоруссия, кстати, и ситуация в ней – характерный пример, где люди требовали справедливых выборов, которые были подтасованы, и общество это не стерпело», – сказала Ирина Прохорова в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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