Прохорова: Новый год встречаем по «Евгению Онегину» — «снег выпал только в январе»
Ирина Прохорова специально для НСН подготовила топ главных, на её взгляд, новостей уходящего дня.
Стали известны самые популярные аудиокниги 2019 года
Названы самые популярные аудиокниги 2019 года. Лидером прослушиваний второй год подряд стала «Sapiens. Краткая история человечества». Следом за ней идут «Тонкое искусство пофигизма» и «Богатый папа, бедный папа».
Ирина Прохорова: «Что касается двух последних книг, понятно из названий, что они популярны. А то, что «Sapiens. Краткая история человечества» остается в лидерах, меня очень радует, потому что книга действительно прекрасная. Она поднимает вопросы о нашем будущем, о вызовах, которые ставятся перед человечеством», – комментирует в интервью НСН главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Треть россиян копят на празднование Нового года
Согласно результатам соцопроса треть россиян копят деньги для того, чтобы отпраздновать Новый год. Без учета расходов на подарки половина опрошенных планируют уложиться в пять тысяч рублей.
Ирина Прохорова: «Честно говоря, сумма довольно скромная, что настораживает. Это говорит о том, что если люди копят для того, чтобы купить еды на пять тысяч рублей, значит ситуация довольно тяжелая. Единственное, что радует, что люди, несмотря на скромный бюджет, считают этот праздник важным и все равно будут его отмечать», – говорит она в эфире НСН.
Врачи назвали количество допустимого алкоголя в Новогоднюю ночь
Медики рассказали, сколько алкоголя можно выпить в Новогоднюю ночь без вреда для здоровья. По их словам, это должен быть один бокал шампанского.
Ирина Прохорова: «Я хотела бы посмотреть в глаза этим медикам. Может быть для водителей, которые будут развозить людей, один бокал точно достаточно. Но, полагаю, что все-таки в новогоднюю ночь, исходя из моего опыта, будет выпито больше, чем один бокал шампанского. И ничего с нами не будет. И, вообще, радость от самого любимого праздника сослужит здоровью хорошую службу», – рассказывает она для НСН.
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору елки
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать хорошую натуральную елку. Лучше всего идти за ней в двадцатых числах декабря – елка, купленная раньше, может осыпаться еще до окончания новогодних праздников. Выбирать нужно елку с ровным, достаточно толстым стволом без трещин, а ветви должны быть гибкими.
Ирина Прохорова: «Мне представляется, что ради сохранения самих деревьев, вообще ради экологии, стоит обзавестись искусственными елками. Выбрать красивую елку, один раз за нее заплатить и пользоваться ею много-много лет», – говорит она НСН.
Погода бьет рекорды
Погода в Москве бьет рекорд за 71 год метеонаблюдений. Столбик термометра сегодня достиг восьми градусов выше нуля.
Ирина Прохорова: «Как всегда нам кажется, что это какой-то невероятный катаклизм. Хотя, мы даже знаем из истории русской литературы, что такие казусы случались, когда снег выпадал уже после Нового года. В самом известном произведении «Евгений Онегин» снег выпал только в январе», – подытоживает в интервью НСН Ирина Прохорова.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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