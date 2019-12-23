Прохорова: Новый год встречаем по «Евгению Онегину» — «снег выпал только в январе»

23 декабря 201922:00

Ирина Прохорова специально для НСН подготовила топ главных, на её взгляд, новостей уходящего дня.

1

Стали известны самые популярные аудиокниги 2019 года

Названы самые популярные аудиокниги 2019 года. Лидером прослушиваний второй год подряд стала «Sapiens. Краткая история человечества». Следом за ней идут «Тонкое искусство пофигизма» и «Богатый папа, бедный папа».

Ирина Прохорова: «Что касается двух последних книг, понятно из названий, что они популярны. А то, что «Sapiens. Краткая история человечества» остается в лидерах, меня очень радует, потому что книга действительно прекрасная. Она поднимает вопросы о нашем будущем, о вызовах, которые ставятся перед человечеством», – комментирует в интервью НСН главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. 

2

Треть россиян копят на празднование Нового года

Согласно результатам соцопроса треть россиян копят деньги для того, чтобы отпраздновать Новый год. Без учета расходов на подарки половина опрошенных планируют уложиться в пять тысяч рублей.

Ирина Прохорова: «Честно говоря, сумма довольно скромная, что настораживает. Это говорит о том, что если люди копят для того, чтобы купить еды на пять тысяч рублей, значит ситуация довольно тяжелая. Единственное, что радует, что люди, несмотря на скромный бюджет, считают этот праздник важным и все равно будут его отмечать», – говорит она в эфире НСН.




3

Врачи назвали количество допустимого алкоголя в Новогоднюю ночь

Медики рассказали, сколько алкоголя можно выпить в Новогоднюю ночь без вреда для здоровья. По их словам, это должен быть один бокал шампанского.

Ирина Прохорова: «Я хотела бы посмотреть в глаза этим медикам. Может быть для водителей, которые будут развозить людей, один бокал точно достаточно. Но, полагаю, что все-таки в новогоднюю ночь, исходя из моего опыта, будет выпито больше, чем один бокал шампанского. И ничего с нами не будет. И, вообще, радость от самого любимого праздника сослужит здоровью хорошую службу», – рассказывает она для НСН

4

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору елки

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать хорошую натуральную елку. Лучше всего идти за ней в двадцатых числах декабря – елка, купленная раньше, может осыпаться еще до окончания новогодних праздников. Выбирать нужно елку с ровным, достаточно толстым стволом без трещин, а ветви должны быть гибкими.

Ирина Прохорова: «Мне представляется, что ради сохранения самих деревьев, вообще ради экологии, стоит обзавестись искусственными елками. Выбрать красивую елку, один раз за нее заплатить и пользоваться ею много-много лет», – говорит она НСН.

5

Погода бьет рекорды

Погода в Москве бьет рекорд за 71 год метеонаблюдений. Столбик термометра сегодня достиг восьми градусов выше нуля.

Ирина Прохорова: «Как всегда нам кажется, что это какой-то невероятный катаклизм. Хотя, мы даже знаем из истории русской литературы, что такие казусы случались, когда снег выпадал уже после Нового года. В самом известном произведении «Евгений Онегин» снег выпал только в январе», – подытоживает в интервью НСН Ирина Прохорова. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ТЕГИ:Ирина ПрохороваАвторские Новости