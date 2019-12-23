Прохорова: Новый год встречаем по «Евгению Онегину» — «снег выпал только в январе»

Ирина Прохорова: «Честно говоря, сумма довольно скромная, что настораживает. Это говорит о том, что если люди копят для того, чтобы купить еды на пять тысяч рублей, значит ситуация довольно тяжелая. Единственное, что радует, что люди, несмотря на скромный бюджет, считают этот праздник важным и все равно будут его отмечать», – говорит она в эфире НСН.







