Прохорова: Мат помогает выживать в сложных условиях!
Ирина Прохорова специально для НСН подготовила топ главных, на её взгляд, новостей уходящей недели.
За 15 лет численность населения в малых городах России сократилась почти на 1,5 миллиона человек
За последние 15 лет численность населения в малых городах сократилась почти на 1,5 миллиона. В основном отток жителей произошел из Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов в Москву, Санкт-Петербург и города Краснодарского края.
Ирина Прохорова: «Вообще, это – давнишний и печальный процесс. Он говорит о том, что люди не видят для себя перспектив в тех регионах, о которых мы говорим. Все это приводит к обезлюдиванию пространства, что и печально и довольно опасно. Земля не культивируется, не развивается инфраструктура и промышленность. Но такие процессы, видимо, будут происходить до тех пор, пока не будут созданы благоприятные условия для развития этих территорий»,- предположила главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова в беседе с НСН.
Более половины россиян предпочитают свободное время проводить у телевизора
Более половины россиян предпочитают свободное время проводить у телевизора. Среди непопулярных видов досуга оказались посещение театров, выставок, музеев и концертов. По данным социологов, 55% жителей страны никогда не были в перечисленных культурных учреждениях.
Ирина Прохорова: «Честно вам скажу: я не могу согласиться с идеей, что люди не хотят ходить в театры, а также посещать выставки, музеи и концерты. Просто во многих местах ничего этого банально не существует. У нас огромная страна, люди живут на большой территории и часто оказываются полностью оторванными от центров культуры. Поэтому, естественно, телевизор остается единственным способом развлечения и культурного досуга. Более того, иногда состояние музеев, выставок и театров оставляет желать лучшего. Думаю, ровно это – и есть проблема, а не то, что наши люди не любят культуру», - резюмировала она в беседе с НСН.
В Совете Федерации предложили запретить школьникам носить в учебные заведения телефоны
В Совете Федерации предложили запретить школьникам носить в учебные заведения телефоны. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко обратила внимание на озабоченность и учителей и родителей тем, что наличие телефонов отвлекает от учебного процесса.
Ирина Прохорова: «Я очень люблю подобные заявления. Помню, когда нам было не интересно сидеть на уроках (а в то время у моего поколения вообще не было понятия о мобильных телефонах), если нам не нравился учитель, мы играли в «крестики-нолики» или читали книжки под партой, отвлекаясь от учебного процесса. Так что, давайте мы, все-таки, обратим внимание на сам учебный процесс, а не на бедные телефоны», - предложила она в эфире НСН.
Использование нецензурной лексики может быть полезным для здоровья
Использование нецензурной лексики может быть полезным для здоровья. Такое заявление сделала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.
Ирина Прохорова: «Вы знаете, хочу согласиться с этим утверждением. Мне вообще кажется, что только великий и могучий мат и позволяет людям выживать в сложных условиях», - заявила Ирина Прохорова НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.