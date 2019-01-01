Авторские новости

Прохорова: Мат помогает выживать в сложных условиях!

5 июля22:00

Ирина Прохорова специально для НСН подготовила топ главных, на её взгляд, новостей уходящей недели.

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За 15 лет численность населения в малых городах России сократилась почти на 1,5 миллиона человек

За последние 15 лет численность населения в малых городах сократилась почти на 1,5 миллиона. В основном отток жителей произошел из Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов в Москву, Санкт-Петербург и города Краснодарского края.

Ирина Прохорова: «Вообще, это – давнишний и печальный процесс. Он говорит о том, что люди не видят для себя перспектив в тех регионах, о которых мы говорим. Все это приводит к обезлюдиванию пространства, что и печально и довольно опасно. Земля не культивируется, не развивается инфраструктура и промышленность. Но такие процессы, видимо, будут происходить до тех пор, пока не будут созданы благоприятные условия для развития этих территорий»,- предположила главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова в беседе с НСН.

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Более половины россиян предпочитают свободное время проводить у телевизора

Более половины россиян предпочитают свободное время проводить у телевизора. Среди непопулярных видов досуга оказались посещение театров, выставок, музеев и концертов. По данным социологов, 55% жителей страны никогда не были в перечисленных культурных учреждениях.

Ирина Прохорова: «Честно вам скажу: я не могу согласиться с идеей, что люди не хотят ходить в театры, а также посещать выставки, музеи и концерты. Просто во многих местах ничего этого банально не существует. У нас огромная страна, люди живут на большой территории и часто оказываются полностью оторванными от центров культуры. Поэтому, естественно, телевизор остается единственным способом развлечения и культурного досуга. Более того, иногда состояние музеев, выставок и театров оставляет желать лучшего. Думаю, ровно это – и есть проблема, а не то, что  наши люди не любят культуру», - резюмировала она в беседе с НСН

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В Совете Федерации предложили запретить школьникам носить в учебные заведения телефоны

В Совете Федерации предложили запретить школьникам носить в учебные заведения телефоны. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко обратила внимание на озабоченность и учителей и родителей тем, что наличие телефонов отвлекает от учебного процесса.

Ирина Прохорова: «Я очень люблю подобные заявления. Помню, когда нам было не интересно сидеть на уроках (а в то время у моего поколения вообще не было понятия о мобильных телефонах), если нам не нравился учитель, мы играли в «крестики-нолики» или читали книжки под партой, отвлекаясь от учебного процесса. Так что, давайте мы, все-таки, обратим внимание на сам учебный процесс, а не на бедные телефоны», - предложила она в эфире НСН

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Использование нецензурной лексики может быть полезным для здоровья

Использование нецензурной лексики может быть полезным для здоровья. Такое заявление сделала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Ирина Прохорова: «Вы знаете, хочу согласиться с этим утверждением. Мне вообще кажется, что только великий и могучий мат и позволяет людям выживать в сложных условиях», - заявила Ирина Прохорова НСН

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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