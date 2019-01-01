Прохорова: Мат помогает выживать в сложных условиях!

Ирина Прохорова: «Честно вам скажу: я не могу согласиться с идеей, что люди не хотят ходить в театры, а также посещать выставки, музеи и концерты. Просто во многих местах ничего этого банально не существует. У нас огромная страна, люди живут на большой территории и часто оказываются полностью оторванными от центров культуры. Поэтому, естественно, телевизор остается единственным способом развлечения и культурного досуга. Более того, иногда состояние музеев, выставок и театров оставляет желать лучшего. Думаю, ровно это – и есть проблема, а не то, что наши люди не любят культуру», - резюмировала она в беседе с НСН.

