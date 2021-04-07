«Пристегните ремни!» Малозёмов о грядущей буре популистских законопроектов
Телеведущий канала НТВ специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России предложили вернуть прежний пенсионный возраст
Фракция «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста: мужчины — 60, женщины — 55 лет. Об этом заявил ее лидер Сергей Миронов. Он назвал решение о повышении «ошибкой прежнего кабмина, которую рано или поздно придется исправлять».
Сергей Малоземов: «Комментировать тут, по-моему, особо нечего. Нам всем стоит пристегнуться покрепче и по мере приближения осенних выборов в Госдуму приготовиться к настоящей буре популистских инициатив с разных сторон. Политикам же надо как-то напоминать избирателям о своем существовании», — отметил в эфире НСН ведущий научно-популярных программ «Живая еда» и «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов.
Фастфуд хотят подвергнуть маркировке
В России хотят начать маркировать фастфуд по типу табачной продукции. То есть указывать подробный состав и предупреждать о вреде для здоровья.
Сергей Малоземов: «Широко обсуждается сегодня эта новость. Автором этого яркого предложения выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец. В ее заявлении много громких фраз о том, как сильно вредит общественному здоровью быстрая еда, и отчасти это правда, но беда в том, что фастфуд у нас — вовсе не главная причина ожирения и ранних инфарктов. Корень зла, и это не мое мнение, а вердикт Института Питания, в том, что средний россиянин ест слишком много мучного, мясного, особенно колбасы, сладкого — и, наоборот, очень мало овощей и фруктов. Ну а фастфуд я лично, как и большинство научно-ориентированных исследователей этого вопроса, себе позволяю без опаски — если делать это не каждый день, то никакой проблемы для здоровья он совершенно не представляет», — сказал журналист в интервью НСН.
Сертификат о вакцинации от COVID-19 привяжут к загранпаспорту
Российский сертификат о прививке против коронавируса, возможно, позволит свободно ездить за границу. Как заявили в Министерстве цифрового развития, электронное свидетельство, которое выдает портал Госуслуги, будет дополнено данными не только о российском, но и о загранпаспорте: если он внесен в личный кабинет, его номер появится в сертификате автоматически.
Сергей Малоземов: «Пока, впрочем, до сих пор нет международных соглашений о единой форме и признании такого рода документов, так что путешественникам остается только ждать», — прокомментировал он для НСН.
Диабетиков хотят избавить от уколов инсулина
Для введения инсулина вскоре, возможно, не придется делать уколы. Ученые из Нью-Йоркского университета представили наночастицы, которые должны сделать гормон пригодным для перорального введения.
Сергей Малоземов: «В обычном виде он разрушается кислотой желудка, но новая технология защищает молекулы, и этот эффект уже успешно опробован на грызунах — подарив надежду на гораздо более комфортную жизнь миллионам диабетиков во всём мире», — подытожил в беседе с НСН ведущий научно-популярных программ «Живая еда» и «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 294 / сут.
Умерли
101 тыс.+374 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 445 / сут.
- Адвокат: У Навального выявили проблемы с позвоночником
- Судну, севшему на мель в Суэцком канале, предлагали отпилить нос
- В России продолжили дорожать картофель и морковь
- Патрушев заподозрил США в создании у российских границ биологического оружия
- Склад с бытовой химией загорелся в Люберцах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru