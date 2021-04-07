«Пристегните ремни!» Малозёмов о грядущей буре популистских законопроектов

Сергей Малоземов: «Широко обсуждается сегодня эта новость. Автором этого яркого предложения выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец. В ее заявлении много громких фраз о том, как сильно вредит общественному здоровью быстрая еда, и отчасти это правда, но беда в том, что фастфуд у нас — вовсе не главная причина ожирения и ранних инфарктов. Корень зла, и это не мое мнение, а вердикт Института Питания, в том, что средний россиянин ест слишком много мучного, мясного, особенно колбасы, сладкого — и, наоборот, очень мало овощей и фруктов. Ну а фастфуд я лично, как и большинство научно-ориентированных исследователей этого вопроса, себе позволяю без опаски — если делать это не каждый день, то никакой проблемы для здоровья он совершенно не представляет», — сказал журналист в интервью НСН.

