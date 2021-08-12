Прилепин: Украина дала себе три года на самоликвидацию

Захар Прилепин: «Я Адово проезжаю постоянно, перебираясь из Нижнего Новгорода в гости в свой родовой дом в Рязанской области. И вот это самое Адово мне попадается на пути. Вполне себе приятное селение, ничего там от адового нет. И я думаю, что и все остальные - эти населенные пункты, которые доставляют радость своим жителям. Тем более, что ничего инфернального в других названиях нет. Что плохого жить в Больших Ржаксах или, допустим, в Мамкино и тем более, в Тусняках и Утехово?» - задался вопросом собеседник НСН.

