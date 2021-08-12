Прилепин: Украина дала себе три года на самоликвидацию
Заместитель худрука по литературной части МХАТа имени Максима Горького Захар Прилепин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
«Яндекс» назвал необычные названия российских населенных пунктов
В частности, специалисты нашли на карте страны Выходной, Чуваки, Опухлики, Большую Ржаксу, Суету, Накипелово, Адово, Утехово, Мамкино, Шуточкино и Тусняки.
Захар Прилепин: «Я Адово проезжаю постоянно, перебираясь из Нижнего Новгорода в гости в свой родовой дом в Рязанской области. И вот это самое Адово мне попадается на пути. Вполне себе приятное селение, ничего там от адового нет. И я думаю, что и все остальные - эти населенные пункты, которые доставляют радость своим жителям. Тем более, что ничего инфернального в других названиях нет. Что плохого жить в Больших Ржаксах или, допустим, в Мамкино и тем более, в Тусняках и Утехово?» - задался вопросом собеседник НСН.
Киркорову запретили въезд на Украину на три года
Как отметили в СБУ, решение в отношении артиста было принято 7 июня «в интересах обеспечения национальной безопасности Украины».
Захар Прилепин: «Почему на три года, совершенно непонятно! Мне, кажется, что таким образом СБУ отсчитала срок деятельности нынешней украинской государственности. Через три года, собственно, вопрос будет аннулирован. И Филипп Бедросович заедет спокойно в Киев», - предположил он.
Мультфильм «Маша и Медведь» стал лидером глобального рейтинга детского контента
По данным международного исследовательского агентства Parrot Analytics, российский мультфильм стал самым востребованным за последние 60 дней шоу для дошкольного возраста, обогнав британский мультсериал «Свинка Пеппа», канадский «Щенячий патруль» и американский образовательный телесериал «Улица Сезам».
Захар Прилепин: «Чем больше будет цветных персонажей и героев третьего пола в детских мультфильмах и фильмах, тем выше будет статус советского детского кино и современных мультфильмов. Тем более, что «Маша и Медведь» блистательно доказал, насколько широки и велики наши возможности и насколько не перевелись у нас еще мастера. И самое главное, по этому мультику видно, какие русские добрые люди. Он полностью отображает наше представление о доброте, гуманизме и о поведении, достойном человека и животного», - сказал Прилепин.
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