Пригожин пожелал Кинчеву удачи с новым альбомом
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей из мира музыки и шоу-бизнеса.
«Алиса» объявила сбор средств на двойной тяжелый альбом
Группа «Алиса» объявила о предзаказе нового альбома с 1 февраля 2022 года. Как и предыдущие краудфандинговые проекты коллектива, акция будет проходить на платформе Planeta.ru. В двойной альбом должны войти тяжелые хард-роковые песни и баллады.
Иосиф Пригожин: «Желаем удачи, надеемся, что аудитория примет эти два альбома на достойном, должном уровне», - пожелал продюсер.
Эд Ширан перестал пользоваться телефоном ради сохранения психики
Исполнитель признался, что из-за использования смартфона чувствовал себя грустным и подавленным. По его словам, он все время находился в плохом настроении, поэтому решил ограничить использование девайса и начать общаться с меньшим количеством людей. Сейчас исполнитель общается преимущественно по электронной почте.
Иосиф Пригожин: «Могу согласиться с таким решением. Огромное количество людей перетягивает твою энергию и ты действительно часто заболеваешь, получаешь нервные срывы. Я знаю, еще одного такого человека, композитора, певца Максима Фадеева, он тоже ограничил общение с большим количеством людей. И так чувствует себя комфортнее, меньше болеет и испытывает меньше стресса», - поделился собеседник НСН.
Олег Меньшиков ответил на обвинения в воровстве спектакля
Художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков ответил на обвинения в воровстве спектакля «Двенадцатая ночь». Видео на эту тему появилось в его YouTube-аккаунте. Меньшиков заявил, что никто не ставил под сомнение участие режиссера в «Двенадцатой ночи». По словам худрука театра, Долину предлагали найти компромисс в вопросе авторства спектакля, однако тот оказался. Меньшиков также рассказал, что театр терпит убытки примерно в 32 миллиона рублей, поэтому он не рассматривал отмену постановки.
Иосиф Пригожин: «Надеюсь, что разум восторжествует и автор согласиться на компромисс с выдающимся актером, режиссером и художественным руководителем Олегом Меньшиковым. И спектакль продолжит свое существование», - добавил он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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