Пригожин пожелал Кинчеву удачи с новым альбомом

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Художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков ответил на обвинения в воровстве спектакля «Двенадцатая ночь». Видео на эту тему появилось в его YouTube-аккаунте. Меньшиков заявил, что никто не ставил под сомнение участие режиссера в «Двенадцатой ночи». По словам худрука театра, Долину предлагали найти компромисс в вопросе авторства спектакля, однако тот оказался. Меньшиков также рассказал, что театр терпит убытки примерно в 32 миллиона рублей, поэтому он не рассматривал отмену постановки.

