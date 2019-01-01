Президенту «РОСПРОМБАНКА» утверждено обвинительное заключение
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ведомства.
Генпрокурор РФ встретился с коллегой из Азербайджана
В Москве состоялась встреча Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки с Генеральным прокурором Азербайджанской Республики Закиром Гараловым.
Александр Куренной: «Юрий Чайка отметил, что Российскую Федерацию и Азербайджанскую Республику связывают давние традиции дружественных отношений, построенных на взаимной заинтересованности в укреплении мира и международной безопасности. В ходе мероприятия участники встречи подписали новое Соглашение о правовой помощи и сотрудничестве между прокуратурами России и Азербайджана», - пояснил НСН Александр Куренной.
В Генпрокуратуре обсудили работу по защите экологии
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации прошло межведомственное совещание под руководством первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Александра Буксмана на тему: «О состоянии законности и дополнительных мерах по обеспечению правопорядка в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов».
Александр Куренной: «За два последних года прокуроры выявили более 25 тыс. нарушений законов в сфере охраны водных биологических ресурсов, в том числе свыше 1 тыс. при обращении с редкими и исчезающими видами. Принесено более 1 тыс. протестов, внесено около 2,5 тыс. представлений. По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 3 тыс. должностных лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 430 уголовных дел. В ходе совещания была отмечена неблагоприятная ситуация на реке Волге, в бассейне которой, по оценкам рыбохозяйственных научных организаций, к настоящему времени потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80 %, севрюги – на 40 %, белуги – на 92 %. Серьезные экологические проблемы затронули бассейн реки Амур. На него приходится более 80 % суммарного объема вылова пресноводных рыб в ДФО», - отметил он, общаясь с НСН.
Россиянин депортирован на родину из США
Из США в Россию депортирован гражданин Российской Федерации Владимир Третьяков. Он обвиняется в покушении на убийство.
Александр Куренной: «Как полагает следствие, в октябре 2016 в д. Ясная Поляна Тульской области Третьяков при попытке убить своего знакомого выстрелил в него из травматического пистолета не менее восьми раз. Но потерпевший выжил, так как ему своевременно оказали медицинскую помощь. Злоумышленник скрылся от уголовного преследования и был объявлен в международный розыск. В 2018 г. Третьякова задержали на территории США. Благодаря взаимодействию Генеральной прокуратуры Российской Федерации с компетентными органами США удалось добиться принятия решения о депортации Третьякова. В сопровождении сотрудников компетентных органов США он доставлен в Россию», - сказал он, общаясь с НСН.
Президенту «РОСПРОМБАНКА» утверждено обвинительное заключение
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении президента КБ «РОСПРОМБАНК» Сергея Салогубова. Он обвиняется в растрате имущества.
Александр Куренной: «Расследованием установлено, что в 2016 г. он на основании ряда договоров передал Ольге Саберовой активы банка на сумму более 401 млн руб. При этом Салогубов знал о предстоящем отзыве лицензии у данной кредитной организации. В качестве оплаты Саберова передала Банку земельный участок фактической стоимостью 167 млн руб., предоставив подложный отчет, по которому его цена превышала 1 млрд руб. По указанию президента банка разницу между ценой земельного участка и стоимостью приобретенных Саберовой активов в размере 756 млн рублей ей выдали наличными через кассу. Ольга Саберова скрылась от следствия и объявлена в розыск. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пресненский районный суд г. Москвы»,- отметил Александр Куренной в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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