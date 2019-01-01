Президенту «РОСПРОМБАНКА» утверждено обвинительное заключение

Александр Куренной: «За два последних года прокуроры выявили более 25 тыс. нарушений законов в сфере охраны водных биологических ресурсов, в том числе свыше 1 тыс. при обращении с редкими и исчезающими видами. Принесено более 1 тыс. протестов, внесено около 2,5 тыс. представлений. По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 3 тыс. должностных лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 430 уголовных дел. В ходе совещания была отмечена неблагоприятная ситуация на реке Волге, в бассейне которой, по оценкам рыбохозяйственных научных организаций, к настоящему времени потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80 %, севрюги – на 40 %, белуги – на 92 %. Серьезные экологические проблемы затронули бассейн реки Амур. На него приходится более 80 % суммарного объема вылова пресноводных рыб в ДФО», - отметил он, общаясь с НСН.

