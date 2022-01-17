«Поют те, кому не следует»: Ступников о музыкальном рынке

Денис Ступников: «Признаться, я и сам в последние годы, когда выхожу из-за новогоднего стола и отправляюсь на прогулку, в плеере ставлю примерно те же песни. Дело тут, я думаю, не только в ностальгии, но и в том, что в 21 веке конкурентоспособных песен по сравнению с названными не появилось. Все стало какое-то вялое и инертное, и даже праздники зачастую кажутся фальшивыми», - отметил критик.

