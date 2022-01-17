«Поют те, кому не следует»: Ступников о музыкальном рынке
Журналист, музыкальный критик Денис Ступников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей из мира музыки и шоу-бизнеса.
Spotify назвал песни, которые слушали россияне в новогоднюю ночь
По данным Spotify, 2021-й провожали синглами из советских кинофильмов. Чаще всего россияне включали музыку из таких картин, как "Ирония судьбы, или С легким паром", "Карнавальная ночь", "Кавказская пленница", "Джентльмены удачи" и "Чародеи".Топ-10 треков из советского кино возглавили: Алла Пугачева, Микаэл Таривердиев — "Мне нравится, что вы больны не мной"; Людмила Гурченко — "Пять минут"; Аида Ведищева — "Песенка о медведях - Где-то на белом свете".
Денис Ступников: «Признаться, я и сам в последние годы, когда выхожу из-за новогоднего стола и отправляюсь на прогулку, в плеере ставлю примерно те же песни. Дело тут, я думаю, не только в ностальгии, но и в том, что в 21 веке конкурентоспособных песен по сравнению с названными не появилось. Все стало какое-то вялое и инертное, и даже праздники зачастую кажутся фальшивыми», - отметил критик.
Модель Хайди Клум записала трек со Снуп Доггом
Хайди Клум записала трек со Снуп Доггом. Об этом модель сообщила в личном микроблоге. Композиция называется "Chai tea with Heidi". Она уже доступна на цифровых платформах.
Денис Ступников: «Та музыкальная ситуация, которую мы имеем, когда ничего нового и интересного, по большому счету не возникает, связана с тем, что поют те, кому этого не следует делать: модели, блогеры, тусовщики и светские львицы. Я бы не рекомендовал этот трек к прослушиванию», - сказал собеседник НСН.,
Вдова Егора Летова опубликовала ранее неизвестную песню музыканта
Она представила композицию, которая должна была войти в альбом "Дождь в казарме" (1984) проекта "Посев". Он был предшественником "Гражданской обороны".
Денис Ступников: «Известно, что Егор Летов не давал своей жене Наталье Чумаковой слушать эти песни. Скорее всего, он был против их публикации. С другой стороны, если бы он совершенно не хотел их обнародования, он бы уничтожил эти катушки. Для фанатов и исследователей творчества Егора Летова издание подобного материала стало огромным подспорьем в работе над его наследием. Ведь Летов - единственный российским рок-музыкант, которому посвящен персональный научный семинар в РГГУ», - добавил критик.
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